Artistes i artesans omplen el centre del passeig d’objectes fets a mà
Aquest diumenge, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre el passeig Pere III acull 35 paradistes
La 44a edició de la Fira d’Artistes i Artesans que organitza l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies s’ha celebrat avui diumenge amb 35 artesans que des de les 8 del matí ja preparaven les seves parades. Objectes de tota mena, roba feta amb ganxet, complements, quadres, objectes de fusta, bosses de mà, etc. es venien i s'exposaven al Passeig Pere III de Manresa on habitualment s’hi situen les cadires de la Rosita.
Enguany, el pintor escollit per fer el cartell de la fira era el manresà Joaquim Falcó, qui s’ha convertit en un dels artistes més internacionals de la capital del Bages. Veïnes de l’associació expliquen que antigament aquesta fira només era per artistes, però que a mesura que han avançat els anys la fira es va veure obligada a afegir també artesans perquè ja no hi ha tants pintors.
Entre les 35 parades, la majoria, d’artesans i no d’artistes, s’hi troben botigues curioses. Per exemple, l’última del tram, a davant del Bershka, la parada Valdi Lamp, d’en Cristóbal Valdivia, il·lumina el tros de passeig amb les seves “làmpades fetes amb qualsevol cosa, però sobretot, de material recuperat”. Valdivia fa 4 anys que exposa les seves làmpades a Manresa, tot i que ve des de Matadepera. Explica que ha dedicat gran part de la seva vida al món de l’electricitat, “vaig començar el 2016 a fer aquestes làmpades i en total sé que n’he fet més de 1.000”.
Així mateix, la parada Ritu Art, de la santvicentina Montse Ribera, fa “art amb paper”. Entre les seves creacions més curioses hi ha els quaderns de viatge. Ribera fa a mà les llibretes i quaderns, “tallo els diversos tipus de paper i també cuso les vores de les llibretes”. Els petits llibrets per endur-te de viatge es caracteritzen per un paper gruixut que “si pintes amb aquarel·les i hi poses poca aigua ho resistirà”. I explica que ella en aquests quaderns, quan marxa, hi enganxa records com entrades o objectes de record.
Al passeig també s’hi troben parades amb bosses de roba cosides a mà, complements i joies amb pedres minerals, objectes de fusta com els que fa l’ebenista Ramon Vergés. A més d’objectes per vendre, el passeig també funciona com a exposició per als pintors. Un exemple és l’artista Pepa Besson, que molts dissabtes posa parada a Manresa i opina que per ser un diumenge al matí després d’un cap de setmana llarg “passa molta més gent avui que quan fem fira els dissabtes”. I hi afegeix que “a la tarda encara vindrà més gent”. La fira acabarà a les 8 del vespre i els passejants de tarda podran veure i comprar un munt de material divers (pitets, mocadors, bosses de berenar, necessers, pilotes de peluix, objectes i complements de plata, ninots fets de ganxet, bosses de mà, roba per a infants…) i tot fet a mà.
