Bona acollida de les activitats d’estiu per a infants i joves de Manresa
Enguany els actes s’han agrupat en un sol programa anomenat Fa Estiu
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha tancat amb una gran participació les diferents activitats adreçades a infants i joves durant els mesos d’estiu, segons ha anunciat el mateix consistori manresà.
Enguany, les activitats programades per diferents regidories s’han agrupat en el programa Fa Estiu, fet que ha estat beneficiós, ja que ha simplificat els tràmits per a les famílies i ha aportat més visibilitat i coherència a l’oferta global.
En l’àmbit dels esports, s’ha portat a terme el Casal Esportiu que ha comptat amb la participació total de 440 participants al llarg de les quatre setmanes que s’ha portat a terme (110 per setmana). Amb aquestes xifres, el Casal es consolida com una de les activitats de referència dins de l’oferta estival de l’Ajuntament.
Per la seva banda, les activitats emmarcades en el programa Joventut Esportiva Societat Activa (JESA) ha comptat amb una mitjana de 30 participants cada setmana, sumant-ne un total de 250. Es tracta de diferents activitats impartides per tècnics esportius qualificats orientades a garantir i fomentar el creixement esportiu i personal dels adolescents participants. La bona acollida del programa JESA ha fet palès que hi havia una necessitat real d’activitats esportives per a joves d’entre 12 i 18 anys i que s’ha connectat amb els seus interessos.
Fora de l’àmbit esportiu, el Casal d’Estiu del Pla Educatiu d’Entorn també va esgotar les 80 places que hi havia disponibles, de les quals 40 a l’escola Sant Ignasi i 40 a l’escola La Font. Els infants van anar tres dies a les Piscines Municipals Manel Estiarte i també van fer una sortida al Parc d’Aventura al Llac de Navarcles.
Aules de català
Una altra de les activitats que s’ha impulsat durant l’estiu ha estat per aprendre i millorar el nivell de llengua catalana per a infants i joves d’entre 10 i 25 anys, que ha comptat amb un total de 210 participants.
Durant quatre setmanes, 190 d’aquests joves han fet un intensiu de dues hores diàries de català, tot treballant la lectura, l’escriptura i la pràctica oral. Els 20 restants han participat en l’aula socioeducativa, que té per objectiu que joves d’entre 16 i 19 anys puguin continuar amb l’aprenentatge del català que ja havien iniciat amb 3 hores de classe diàries a l’Oficina Jove del Bages.
En el cas dels casals d’estiu de Temps x Viure, a la Ludoteca Ludugurus s’han fet activitats per a infants d’1 a 6 anys, entre el 30 de juny i el 5 de setembre, i en total s’han cobert 204 places. L’altre casal s’ha fet a Flors Sirera on s’han cobert 256 places. Aquest casal estava adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys i s’ha celebrat del 28 de juliol al 5 de setembre.
D’altra banda, en el programa Estiu Jove, un conjunt d’activitats molt diverses adreçades al públic juvenil durant els mesos de juny i juliol, van comptar amb més de 2.000 participants.
