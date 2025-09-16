Una baixada de tensió deixa durant més de cinc hores vint usuaris de Manresa sense xarxa elèctrica
Un dels afectats per aquesta incidència elèctrica va ser la redacció de Regió7, que va restar sense llum ni connexió a internet des de quarts de sis de la tarda fins a les onze de la nit
Una baixada de la tensió a la xarxa elèctrica va deixar ahir vint clients d'Endesa sense llum durant més de cinc hores a Manresa. Segons fonts de la mateixa companyia, la incidència es va detectar a les 17.35 h i va ser causada per una peça de l'interior d'un dels transformadors, que els operaris van haver de substituir. A més, amb l'objectiu de tornar la xarxa a la totalitat dels afectats els mateixos operaris van instal·lar un cablejat provisional que passa per damunt de la cantonada del carrer de Sant Antoni Maria Claret amb el del Pare Clotet i que connecta dues caixes de comptadors elèctrics.
Una alternativa per a esmenar la problemàtica que, segons la mateixa empresa elèctrica "és provisional" i que "en els pròxims dies" s'instal·larà la "solució definitiva". Una mesura temporal que ara mateix deixa visibles els cables tant per damunt dels carrers com a la façana i entrada d'uns dels edificis que fa cantonada "que no comporta cap risc". Després de més de cinc hores sense accés a la xarxa elèctrica ni connexió a Internet, els operaris van aconseguir restablir la normalitat a tota l'àrea afectada.
Un dels afectats per aquesta incidència va ser la redacció d'aquest diari. L'avaria va obligar a treballar a tots els professionals del mitjà amb ordinadors portàtils personals i utilitzant les dades mòbils com a únics mitjans per mantenir activa la pàgina web del diari, així com l'edició de totes les peces que van omplir les pàgines de l'exemplar físic corresponent al dimarts 16 de setembre.
