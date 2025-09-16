El curs 2025-2026 d’UManresa serà de rècord amb més de 2.500 estudiants
Les carreres sobre Salut estan al límit de la seva capacitat, pràcticament amb totes les places cobertes
La previsió a Ciències Socials és que la tendència sostinguda a l'alça s'acceleri amb el futur grau en Dret
Una enquesta revela que les referències positives i la metodologia seguida són claus en l'elecció de centre
UManresa batrà rècords d’alumnes aquest curs 2025-2026. Tot i que encara s’ha de tancar definitivament el període de matriculació, el campus tindrà més de 2.500 estudiants dels estudis oficials que ofereix: graus, cicles formatius de grau superior i màsters universitaris, segons ha informat la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) a petició de Regió7. Una enquesta que s’ha dut a terme entre l’alumnat nou revela que les bones referències i la metodologia són les dues principals raons que els estudiants destaquen a l’hora de triar UManresa per a la seva formació.
Els darrers anys el nombre d’estudiants a UManresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) només ha fet que augmentar. El curs 2020-2021, en plena emergència sanitària a causa de la pandèmia de la covid, es va acostar als 2.000 alumnes d’estudis oficials. Tot i la incògnita de saber com evolucionaria la matriculació, hi va haver un 4% més d’alumnes de nou accés respecte el curs anterior, i un 4% més, també, d’estudiants en total.
El curs següent, el 2021-2022 es van superar els 2.100 estudiants de titulacions oficials, i el 2022-2023, es va arribar als 2.200. La mateixa progressió es va registrar el curs 2023-2024, quan es va mantenir la tendència a l’alça. En aquesta ocasió va començar el curs amb més de 2.300 alumnes d’estudis oficials. El 2024-2025, es van superar els 2.400.
Creixement a Ciències Socials
La Facultat de Ciències Socials ha contribuït a aquest creixement, segons ha explicat a aquest diari el director general de la FUB, Antoni Llobet. Ha experimentat un creixement sostingut durant els darrers tres anys en tots els seus estudis: Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Educació Infantil i Gestió de la Societat Digital. Aquest any superarà els 350 estudiants, una xifra que representa un increment del 72% en relació amb el curs 2022-2023.
Aquest creixement podrà ser encara més notable quan s’acabi la implantació del grau en Gestió de la Societat Digital, el més nou que ofereix, i comenci la del grau en Dret a partir del curs vinent.
Els estudis de grau de Ciències de la Salut que s’ofereixen a través de la preinscripció universitària, que són els d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia, es troben al límit de la seva capacitat, amb pràcticament totes les places cobertes. És una situació que s’ha anat repetint els darrers cursos.
Llobet explica que el curs passat les places de nou accés es van gairebé omplir. “Això fa evident que cada cop és més difícil créixer perquè sense més places no hi ha marge de maniobra”. Tot i això, s’ha donat diverses circumstàncies que expliquen l’augment del nombre d’alumnes com per exemple que “s’han consolidat els creixements d’altres cursos, en l’àmbit de Salut s’han tornat a omplir la majoria de places, i Ciències Socials ha omplert ADE i Educació Infantil, cosa que ha permès aquest creixement”.
Les motivacions dels estudiants
Segons una enquesta que la mateixa UManresa ha efectuat als estudiants que s’estrenen al campus manresà, les bones referències i la metodologia són les principals raons per les quals s’han decantat per seguir els seus estudis universitaris a UManresa. És un fet que Llobet valora positivament.
També es preveu que hi hagi un increment dels estudiants que trien Manresa com a primera opció. Tot i això, es tracta d’una dada que no se sabrà amb exactitud fins que es tanqui el procés de matriculació aquest octubre.
UManresa ofereix els graus d’Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Educació Infantil, Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Societat Digital. Cal afegir-hi els cicles formatius de grau superior de Pròtesis Dentals, Educació Infantil, Administració i Finances, Comerç Internacional i Transport i Logística. A això cal sumar-hi màsters. També ofereix formació no reglada. Medicina és, també, un grau de la UVic-UCC amb presència al campus Manresa.
Més estudis el 2026-2027
El curs 2026-2027 serà important per UManresa. Començarien els estudis de Dret i rebrà els primers estudiants que faran els dos últims cursos del títol d’Odontologia, que corresponen al període de pràctiques.
Els futurs dentistes acabaran la seva formació, que ja han iniciat al campus Vic, a la nova Clínica Odontològica Universitària. L’equipament, nou de trinca, s’acaba d’estrenar per acollir els estudiants del cicle formatiu de grau superior de Pròtesis Dentals. Fins ara aquest cicle s’impartia a la FUB2, que és on es van concentrant tots els estudis de Ciències Socials. També els espais que ara s’han alliberat.
