El dia que el PP ens va posar la E a la matrícula
La majoria absoluta d’Aznar va uniformitzar les plaques ignorant un clam en contra que era molt majoritari a Manresa
Era dissabte, però el BOE no feia festa. El dia 16 de setembre del 2000, avui fa exactament 25 anys, el consell de ministres del PP, presidit per José Maria Aznar amb majoria absoluta al Congrés dels Diputats, dictava la introducció immediata d’un nou model de matrícula que substituïa la coneguda inicial provincial per una E d’Espanya única per a tothom i obligatòria. Aznar passava de parlar català en la intimitat a proclamar des de les plaques dels cotxes l’espanyolitat de tots els ciutadans del regne. Sense matisos.
A Catalunya, tots els sectors amb sensibilitat catalanista van posar-se les mans al cap. En primer lloc, perquè era una decisió gratuïta i innecessària, que no havien pres estats tan centralistes com la mateixa França; i, en segon lloc, perquè el PP la va imposar per la via dels fets consumats i amb grans expressions de menyspreu cap a les veus que es queixaven. Aznar, preguntat sobre la qüestió, va limitar-se a contestar «yo no me ocupo de chapas». Al debat al Congrés que va es va produir un cop ja dictada l’ordre ministerial, el diputat popular que va defensar la mesura, va afirmar que «ja n’hi ha prou de localismes».
CiU en general, i Jordi Pujol en particular, que durant l’anterior legislatura van arrancar a Aznar competències tan potents com la gestió del trànsit, i van imposar decisions de tan abast com la supressió del servei militar, veien ara, impotents, que les seves pretensions d’haver estat educant la dreta espanyola en la fe autonòmica havien estat absolutament il·lusòries. Els seus vots ja no valien res i, per tant, les seves raons, tampoc.
A Catalunya es va alçar un clam en contra de la E que substituïa els distintius provincials, titllant-la d’uniformitzadora i poc coherent amb l’estat autonòmic. No va faltar qui cridés a boicotejar-la. Però la Direcció General de Trànsit de l’estat ho va deixar clar : qui intenti tapar o desfigurar la lletra E serà multat.
La directiva europea establia que s’introduís una franja blava amb la lletra de l’estat i el cercle d’estrelles que representa la Unió. Deixava, però, llibertat per situar-hi altres lletres o símbols, com feien Alemanya, Itàlia, França i Irlanda, que mantenien les distincions territorials.
La uniformitat va fer feliç l’espanyolisme i els venedors de cotxes usats, que podrien treballar ara en un mercat únic en el qual no hi hauria matrícules antipàtiques difícils de vendre fora dels seus territoris, com les de Madrid a Barcelona, i a l’inrevés.
Regió7 va voler copsar l’opinió dels seus lectors amb una enquesta simple però suficient per mesurar l’estat d’opinió. Es va demanar a cent persones contactades telefònicament i per atzar què els semblava la decisió. La resposta va ser que 72 dels 100 consultats haurien volgut una matrícula on hi aparegués un distintiu de Catalunya, i 50 volien que no hi hagués cap referència a Espanya. La presència de la E amb o sense altres distintius era aprovada per 41 dels enquestats.
La primera placa nova es va posar a un Mercedes 230 SL rematriculat a Àlaba, la província on començava el procés. Se li va imposar la 0000 BBB. Progressivament, s’hi van anar incorporant la resta de demarcacions. Els adhesius amb el CAT en una franja blava es van escampar, i també els gats i els rucs catalans, que van estar molt de moda durant un temps. Hi va haver catalanistes abnegats que van posar el CAT a sobre de la E, i hi va haver queixes per les multes als qui van ser enxampats. Tot va ser inútil.
REGIÓ7 VA REPARTIR CATS, i L’AJUNTAMENT DE MANRESA VA SER EL PRIMER A OPOSAR-SE A LA NOVA PLACA. -El ple del dia 19 va demanar al govern de Madrid que fes marxa enrere amb el vot de 23 regidors, tots menys els dos del PP. També es va aprovar que els vehicles municipals haurien de portar un adhesiu amb el CAT. Regió7, el Segre, El 9Nou i El Punt en van regalar cent mil amb el diari del dia 29.
