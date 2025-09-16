Necrològica
Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
La comunitat educativa de l’escola Vedruna Manresa dispensa un homenatge a la que va ser mestra del centre durant 28 anys i que va morir de forma sobtada el passat mes d’agost
L’Escola Vedruna de Manresa va dispensar aquest dilluns a la tarda un sentit homenatge a Maite Cots, mestra del centre durant gairebé 30 anys que va morir de forma sobtada a principis del passat mes d’agost als 51 anys d’edat. La comunitat educativa del centre, amb els seus professionals al capdavant, alumnes, exalumnes i famílies, a més a més de la mateixa Fundació Vedruna de Catalunya, li van dedicar un record que també es va convertir en un agraïment per la seva forma de fer i de ser. A l’acte també hi van les seves dues filles Clara i Aina. L’emoció va estar present durant tot l’acte. Cots estava vinculada a diversos moviments associatius de la ciutat entre els quals Xàldiga.
L’homenatge va tenir de tot: records i també gestos com dipositar flors blanques sota un arbre que els mestres i professors de Vedruna Manresa van plantar al pati, perquè esdevingui “símbol de la seva presència, arreli i, com ella, deixi petjada”. Es tracta d’un hibiscus, que té la particularitat que fa una flor lila, un dels colors preferits de Cots.
L’acte, el va presidir una gran pancarta blanca plena de cors i una pantalla amb la imatge de Cots i un dels seves expressions particulars: “amb la calma i des de la calma”. La directora del centre, Carme Colomer, va dpnar la benvinguda als assistents. A continuació, els companys de Cots la van descriure a través d’anècdotes i vivències compartides. “Etn predisposava al bon humor”, van dir uns. “Ens hem fet un tip de riure amb tu”, van explicar uns altres. “Sempre regalava paraules que deixaven petjada i et feia sentir especial”.
La música també va tenir el seu protagonisme. L‘acte va començar amb la peça “Sort de tu” d’Oques Grasses. Va continuar amb una de les peces favorites de Cots, Abraçem dels Strombers, i va acabar amb El núvol blanc de Lluís Llach.. Entremig no va faltar La marxa del Correfoc. n
