Manuela Díaz Solà és homenatjada a Manresa pel seu centenari
La visita institucional va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on resideix
Redacció
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, va visitar Manuela Díaz Solà per felicitar-la pels seus cent anys. En representació del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on Manuela resideix.
Acompanyada per la família
Durant la celebració, va estar acompanyada pels seus familiars, que no van voler perdre's aquest homenatge tan especial. Manuela Díaz Solà va néixer el 15 de setembre de 1925 a Manresa. És vídua, té un fill, un net, una neta i una besneta. Va començar la seva trajectòria laboral a Cal Fàbregas, una sabateria al carrer Sant Miquel, i després del matrimoni va treballar en el negoci familiar, dedicant-se al camp i a la granja d’animals.
A Manuela Díaz li agradava molt cantar amb la coral del barri. Al Centre de Dia, gaudeix compartint estones de conversa amb les amigues i jugant al dòmino.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central aquest dimarts