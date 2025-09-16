Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manuela Díaz Solà és homenatjada a Manresa pel seu centenari

La visita institucional va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on resideix

Una imatge de la trobada

Una imatge de la trobada / AJM

Redacció

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, va visitar Manuela Díaz Solà per felicitar-la pels seus cent anys. En representació del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on Manuela resideix.

Acompanyada per la família

Durant la celebració, va estar acompanyada pels seus familiars, que no van voler perdre's aquest homenatge tan especial. Manuela Díaz Solà va néixer el 15 de setembre de 1925 a Manresa. És vídua, té un fill, un net, una neta i una besneta. Va començar la seva trajectòria laboral a Cal Fàbregas, una sabateria al carrer Sant Miquel, i després del matrimoni va treballar en el negoci familiar, dedicant-se al camp i a la granja d’animals.

A Manuela Díaz li agradava molt cantar amb la coral del barri. Al Centre de Dia, gaudeix compartint estones de conversa amb les amigues i jugant al dòmino.

