El rector del Verb Encarnat a Manresa alerta que el dimoni guanya terreny
L’ultraortodox Institut posa com exemple de la banalització del diable el correfoc de la Festa Major
Defensa des de l’església de Valldaura que darrera de l’avortament i la llibertat per triar el gènere sentit hi ha el Maligne
El dimoni guanya terreny. La llum recula davant la foscor i el motiu és la manca de claredat i decisió a l’hora de denunciar-ho. Segons el rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè, a Valldaura, Gustavo Lombardo, de l’ultraortodox Institut del Verb Encarnat, un exemple de la banalització del diable és el correfoc de la Festa Major de Manresa.
Aquest missatge va ser transmès en homilia als feligresos afegint que qui hi ha darrere de l’avortament i la llibertat per triar el gènere sentit és ni més ni menys que el Maligne.
El representant de l’ultraconservador orde religiós avisa que el satanisme és per tot arreu. «Darrere de l’avortament hi ha el diable, igual que en l’antiguitat els jueus oferien els seus fills al déu Moloch, al dimoni Moloch, així s’ofereix al dimoni la vida dels no nascuts». El dia 2 de Setembre va compartir amb els parroquians que també es manifesta en la ideologia de gènere. I ho va fer amb aquesta pregunta: «Qui hi ha darrere que a un infant se li ensenyi en P3, P4, P5 que pot triar ser nena o noi?». Se la va respondre ell mateix assegurant que «Qui hi ha darrere és, sens dubte, el dimoni que odia la Creació que Déu va voler».
"Què representen?"
Sobre el correfoc de la Festa Major de Manresa va interpel·lar l’auditori d’aquesta forma: «Què és això dels diables? Vaig veure fotografies amb nens que es tapaven les orelles. Porten nens allà! No dic que sigui l’aquelarre de Cervera, que això sí és un aquelarre, però es dona en una plaça pública, al costat de l’Ajuntament».
El sacerdot no dona crèdit al fet que «el diable campi» al seu aire tot «ballant». Demana si els diables que escampen la pirotècnia «són només uns ninots? Què representen?».
I va continuar afirmant que «cal veure les coses com són, perquè tot això té conseqüències. Convé veure la realitat com és perquè no és bo pensar que estem en pau si estem en una guerra com la que estem. Això no fa bé perquè qui està en el combat si no combat el maten i també maten als que ell hauria de defensar».
Des del seu punt de vista «no hi ha consciència de tot el que ha anat avançant culturalment, educacionalment el dimoni. No tota la gent que hi ha darrere d’això té idea del que fa, perquè regna una gran confusió. El nostre deure és donar la cara per Jesús i anomenar bé al bé i mal al mal, encara que ens costi la fama i crítiques. Allà on jo soc he de ser llum i si a les tenebres no li agrada allà elles. Encara que em quedi sense feina, que m’insultin no puc callar la veritat».
"No, no, no, el dimoni no em fa por"
Està convençut que «el que vol el dimoni és que ni tan sols aquí puguem dir la veritat. Si pogués el comunisme ens mataria com en el 36. Nosaltres no podem consentir això. Allà on sigui he de parlar del que em toca».
No concreta el sacertot ultraconservador si el va esgarrifar que al correfoc es canti: «No, no, no, el dimoni no em fa por». O no va pair la presència del majestuós drac Asmodeu, príncep dels dimonis.
