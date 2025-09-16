Espais verds
La urbanització del Pont Nou i entorn inclou 2.550 arbres de catorze espècies diferents
L’Ajuntament plantarà avellaners, plataners i freixes com a espècies principals, però també hi haurà roures, lledoners i àlbers per enriquir la zona verda i els tres aparcaments que s’hi habilitaran
CLARA TORRADAS CURA
El projecte d’urbanització del polígon del Pont Nou preveu la plantació de 2.550 arbres per convertir l’entorn del Congost, del cementiri i del Pont Nou de Manresa en un espai més verd. El nou urbanisme previst incorporarà fins a 14 varietats d’arbres distribuïdes entre l’avinguda de l’Esport, l’avinguda de la Pirelli, el camí vell de Rajadell i la plana del Pont Nou.
Les espècies amb més presència seran els avellaners, amb 880 exemplars; els plataners, amb 670, i el plàtan fals, amb 522. També hi tindran un paper rellevant els castanyers (148), els freixes (106) i els aurons (99). Per contra, hi haurà varietats més minoritàries, com els roures (8), els lledoners (6) i els àlbers (4), que, tot i ser menys nombrosos, aportaran diversitat i valor ambiental al conjunt. Es completarà amb 12 pruneres, 18 plataners amb dos peus (una variant de plataner que a la soca hi surten dos troncs), 48 àlbers piramidals (una variant de jardineria que pren aquesta forma), 17 alzines i 12 pins.
Un dels punts singulars serà l’avinguda de la Pirelli, on només s’hi plantaran àlbers piramidals (43 en total), configurant un passeig arbrat homogeni. Als tres aparcaments previstos al costat de la zona esportiva del Congost, amb capacitat per a 220 vehicles, s’hi plantaran 207 arbres, majoritàriament plataners i freixes, als quals s’afegiran 11 alzines i 8 roures.
Amb aquest projecte, el polígon del Pont Nou i vials adjacents guanyaran una nova imatge: un espai més amable i integrat amb l’entorn. La gran diversitat d’espècies contribuirà a generar ombra, millorar la qualitat ambiental i oferir una experiència més agradable tant per als vianants com per als vehicles que hi circulin.
Més de 33.000 arbres
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va anunciar que Manresa tindrà 33.651 arbres en sòl considerat urbà. La ciutat té 14,47 m2 de superfície verda per habitant, una mica per sota de la mitjana.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- L’emotiu comiat de Ramon Pellicer del ‘TN’ de TV3 després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Localitzen dues persones desorientades a la regió