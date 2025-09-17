El director d'institut que va avisar d'un desnonament a Manresa: "S’ha evitat una injustícia, però queda molt per fer. Cap estudiant pot viure amb por de perdre casa seva"
Carles Lapeña agraeix en una carta el suport d'entitats administracions i Regió7 per aturar la imminent execució hipotecària d'un alumne del centre prevista per a aquest dijous
Redacció
El director de l'IES Guillem Catà de Manresa, Carles Lapeña, ha fet arribar a aquest diari una carta oberta en què fa un agraïment generalitzat perquè finalment s'ha aturat el desnonament previst per a aquest dijous de la família d'un alumne de 3r d'ESO del centre. Lapeña agraeix el ressò, el suport i la feina feta per Regió7, els Serveis Territoris d'Educació, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Manresa, els professionals d eServeis socials i d'habitatge, la Direcció General de Drets Socials, la comunitat educativa del Guillem Catà i entitats i col·lectius diversos del territori.
Lapeña va publicar aquest dimarts una tribuna a Regió7, titulada "Un desnonament que ens interpel·la a tots", en què alertava de l'imminent execucia, fet que va deia haver conegut el mateix diumenge. Aquest dijous estava previst un desnonament al Passatge de la Mercè de la família d'un dels alumnes. Quedarien sense llar la mare i tres fills, un dels quals amb discapacitat. Segons explicava Lapeña, Serveis Socials assegurava que la família tenia assignat un pis de la mesa d’emergència, però que encara no estava preparat perquè la família hi anés a viure. Finalment, l'acció judicial ha estat aturada.
Aquest és el text íntegre de la carta d'agraïment de Carles Lapeña:
"Gràcies per escoltar, per actuar, per fer-ho possible
Fa només uns dies compartíem la tristesa i la impotència davant l’anunci d’un desnonament que afectava de ple un alumne del nostre institut i la seva família. Avui, podem escriure aquestes línies amb alleujament i agraïment: el desnonament ha estat aturat, i la família disposarà d’un habitatge digne abans d’haver de marxar del pis actual.
Aquesta resolució no és fruit de la casualitat, sinó de la sensibilitat i el compromís de moltes persones i institucions que han entès que no es tractava només d’un cas més, sinó d’un gest de dignitat i responsabilitat col·lectiva.
Volem expressar el nostre agraïment sincer a:
El diari Regió7, per entendre el missatge, donar-li veu i, sobretot, per respectar la confidencialitat i la dignitat de la família.
La direcció dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central, per la rapidesa, escolta, alta sensibilitat i implicació real.
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manresa, per la seva proximitat i coordinació, per acompanyar-nos i per entendre l’educació com la vivim.
Els professionals de Serveis Socials i de l’àmbit de l’Habitatge, que han treballat perquè la solució arribés a temps.
La Direcció General de Drets Socials per entendre que darrere de cada situació d’emergència hi ha vides, famílies i futur.
La comunitat educativa de l’Institut Guillem Catà, per la solidaritat, la implicació i el suport constant a l’alumnat.
A totes les entitats i col·lectius que treballen voluntàriament en favor dels drets i la dignitat dels més vulnerables.
Aquest cop, s’ha pogut evitar una injustícia. Però sabem que encara queda molt per fer, i que cap infant o adolescent hauria de viure amb la por de perdre casa seva. Nosaltres seguirem treballant perquè l’escola sigui sempre un espai de seguretat, d’acollida, d’acompanyament emocional i de futur. I perquè mai més calgui escriure un article com l’anterior.
Gràcies, de tot cor.
I ara sí, tots dormirem tranquils sota un sostre".
