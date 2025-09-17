Manresa celebrarà els 30 anys de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat amb xerrades i activitats per a tots els públics
Els dos dies centrals de celebració seran el divendres 26 de setembre amb la presentació de projectes de cooperació i una taula rodona a l’auditori de La Plana de l’Om i el dissabte 27, amb tallers, espectacles i un dinar de germanor a la plaça Sant Domènec
Redacció
Fa 30 anys que Manresa va obrir una finestra al món amb dues iniciatives cabdals per lluitar per la justícia global i per construir projectes de foment de la cultura de pau i la noviolència: la creació de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat. Per tal de celebrar aquesta efemèride, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat han organitzat, els dies 26 i 27 de setembre, xerrades sobre cooperació a l’auditori de La Plana de l’Om, i tallers, espectacles i un dinar de germanor a la plaça Sant Domènec. Les activitats, però, s’allargaran fins a finals d’any.
El divendres 26 de setembre a les 18 hores, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, donarà la benvinguda a les persones que assistiran a la presentació de diversos projectes de cooperació a l’auditori de La Plana de l’Om. A la sessió, que porta per títol “Els valors de la cooperació per construir societats fonamentades en la cultura de pau”, assistiran Jordi Cuadras Oliva, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i Olívia Paton Santiago, cap del Servei de Suport Municipal en els àmbits d’Europa, Cooperació i Internacionalització de la Diputació de Barcelona. Mitja hora més tard, s’iniciarà la taula rodona “La pau comença aquí i amb tu. Educació per la pau i la transformació social” amb la pedagoga, mestra i orientadora familiar, Eva Bach Cobacho, i l’advocat especialista en drets humans, mediació i resolució pacífica de conflictes, Jordi Palou-Loverdos. El regidor de Cooperació, Pere Massegú Bruguera, i membres del Consell Municipal de Solidaritat seran els encarregats de tancar l’acte.
Tallers, música i gastronomia a la plaça Sant Domènec
Amb el títol “Sortim al carrer!”, la plaça Sant Domènec s’omplirà d’activitats per a tots els públics entre les 11 i les 22 hores del dissabte 27. Teatro en Movimento Callejerx hi portarà l’obra de teatre itinerant Siluetes d’aigua, una obra que té com a protagonista l’aigua i tot el que envolta la crisi hídrica; Pallas@s en Rebeldía oferirà un espectacle per fer alçar la veu del poble palestí, i Glosa càustica, regalarà un vermut de poesia improvisada.
Durant el dia també es duran a terme diversos tallers. LaCrica n’oferirà un de malabars, acrobàcies i equilibris; la Comunalitat de Manresa i Llums a l’ombra n’organitzaran un de reparació de petits electrodomèstics i aparells informàtics, i el ballarí, coreògraf i activista senegalès, Ada Saliou Diop, un de dansa africana.
La jornada comptarà amb un esmorzar, que s’oferirà d’11 a 13 hores, a càrrec de les associacions d’Equatorians de Manresa i de Colombians i Colombianes del Bages, i amb un dinar de germanor a les 14 h a càrrec d’entitats de cultures nouvingudes. Per assistir al dinar, cal fer reserva prèvia o comprar tiquets el mateix dia a la plaça Sant Domènec.
La cloenda de la jornada anirà a càrrec del pianista i compositor Manel Camp que oferirà Banda sonora en temps de lluita, amb peces de cantautors que els anys 60 i 70 van convertir les cançons en eines de lluita.
Repàs dels 30 anys en una exposició al carrer
Durant tot el mes de novembre, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat mostraran amb una exposició al carrer els principals projectes de cooperació i d’emergències que Manresa ha impulsat a diversos indrets del món. Al llarg dels anys, diferents Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament presents a la ciutat han realitzat projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, així com projectes d’ajuda humanitària o d’emergència, ja sigui en conflictes armats, crisis humanitàries o catàstrofes naturals, per tal d’afavorir a la reconstrucció i recuperació de les societats afectades. Aquests projectes s’han realitzat a diferents països del sud global d’Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia i Europa. L’exposició destacarà el paper de la cooperac ió municipalista en la cerca de solucions a problemes globals.
El conjunt d’actes del 30è aniversari es clouran el dia 10 de desembre amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans amb una activitat que comptarà amb Lídia Pujol. La cantant posarà veu a la necessitat de continuar treballant per la justícia i la pau. Durant totes les activitats, el Consell Municipal de Solidaritat donarà a conèixer totes les activitats d'educació per la pau que es realitzen tant als centres educatius com en diferents espais de la ciutat. La suma d'aquests cicles formatius i de sensibilització vol contribuir a analitzar les causes de les desigualtats i a proposar alternatives als principals reptes del segle XXI.
Els actes de celebració del 30è aniversari de la creació de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat s’han presentat aquest dimecres a l’Ajuntament de Manresa. La presentació ha anat a càrrec del regidor de Cooperació, Pere Massegú Bruguera, de la cap de la secció d'Igualtat i Cohesió de l'Ajuntament de Manresa, Rosa de Paz Sanjuan, i dels membres del Consell Municipal de Solidaritat Alba Oliveras Rubiralta (Justícia i Pau) i Ricard Sánchez Andrés (Associació Catalana per la Pau). També hi ha assistit el regidor de la primera Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Joaquim Collado Llort.
