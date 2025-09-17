La Manresa més solidària celebra 30 anys
El 1995 es va crear al Consell Municipal de Soliaritat i la regidoria de Cooperació
“Estem obligades a no perdre l’esperança” va deixar dit l’activista i referent de moviments socials i solidaris ja desaparegut Arcadi Oliveres. És el lema que encapçala els actes de celebració dels 30 anys de cooperació de Manresa al món per recordar que el 1995 es va crear el Consell Municipal de Solidaritat i també la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa.
Va ser una de les primeres ciutats de Catalunya que va disposar d’un consell de solidaritat fruit de la inquietud d’entitats i ONG que treballaven en l’àmbit de la cooperació, drets humans i la cultura de la pau, i l’interès del govern municipal d’aleshores per donar resposta a les demandes de la societat civil en aquest àmbit. 30 anys després toca fer memòria de la feina feta, donar un nou impuls a la justícia global i també celebrar l’aniversari.
Aquest dimecres s’han presentat els actes de celebració dels 30 anys i també s’ha fet memòria de les activitats més destacades d’aquest temps. Se n’han fet càrrec el regidor de Cooperació, Pere Massegú; la cap de la secció d'Igualtat i Cohesió de l'Ajuntament i primera tècnica municipal de Cooperació que hi va haver al consistori, Rosa de Paz; i els membres del consell Alba Oliveras, de Justícia i Pau, i Ricard Sánchez -que duia una samarreta per recordar Palestina-, de l’Associació Catalana per la Pau. També hi ha assistit qui va ser el primer regidor de Cooperació i qui va impulsar i promoure el consell, Joaquim Collado; i Alba Sanfeliu, l’actual tècnica de Cooperació.
Marca solidaritat
Massegú ha assegurat que la regidoria que dirigeix no presta serveis directament com fan altres, sinó que té la missió de “donar una visió relacionada amb valors, promoure la cultura de la pau, els drets humans i la justícia global, amb l’objectiu que Manresa es conegui i destaqui com una ciutat solidària”. Segons Massegú, “la marca Manresa solidària és important i més amb el que està passant avui en dia”.
Per la seva part De Paz, tècnica de cooperació durant més de 20 anys, ha entomat el repte de resumir en pocs minuts i de forma entenedora la trajectòria del Consell Municipal de Solidaritat i de la regidoria de Cooperació. Ha explicat que els primers anys van ser “d’aprenentatge”, però tot i això es van dur a terme iniciatives com l’agermanament amb Bambylor, al Senegal; les activitats per donar a conèixer conflictes oblidats o la posada en marxa de la casa de solidaritat Flors Sirera en record de la cooperant manresana assassinada a Rwanda el 1997.
També ha destacat les iniciatives per promoure el comerç conscient i els tallers de sensibilització que l’any passat van arribar a més de cinc mil alumnes de Manresa. Paral·lelament, s’ha donat suport a 360 projectes de cooperació internacional.
Molta feina per fer
Segons De Paz, “Queda molta feina per fer, però també n’hem fet molta. No es pot millorar la nostra societat si no tenim clar que estem interconnectats amb tot el que passa al món”. Per això assegura que “continuem treballant perquè és imprescindible fer-ho”.
La celebració
Els actes dels 30 anys de cooperació es concentraran els dies 26 i 27 de setembre. El divendres 26 a les sis de la tarda es presentaran diversos projectes de cooperació a la Plana de l’Om. Hi participarà l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Després hi haurà una taula rodona titulada “La pau comença aquí amb tu. Educació per la pau i transformació social”, amb la pedagoga Eva Bach i l’advocat Jordi Palou-Loverdos, especialista en resolució pacífica de conflictes.
L’endemà, el dissabte 27, hi haurà activitats durant tot el dia a la plaça Sant Domènec com un esmorzar popular, tallers de circ, dinar popular, espectacles i danses africanes. A les 8 del vespre hi haurà la cloenda amb el concert “Banda sonora en temps de lluita” de Manel Camp.
Moments inspiradors
A la presentació dels actes dels 30 anys del Consell Municipal de Solidaritat, Alba Oliveres, de Justícia i Pau, ha recordat que l’embrió del consell va ser la Coordinadora de Solidaritat, formada per entitats que tenien el neguit d’impulsar iniciatives solidàries. “Va preparar el camí i va posar les bases” del futur consell, que va néixer perquè societat civil i el govern municipal sumessin esforços, ha recordat. Ha remarcat la importància de treballar aspectes com la sensibilització.
Per altra part, Ricard Sánchez, de l’Associació Catalana per la Pau, ha recordat “moments inspiradors” al llarg d’aquests 30 anys com la campanya per promoure la condonació del deute extern dels països en vies de desenvolupament, les manifestacions pel No a la guerra de l'Iraq “que en la situació haurien de tornar”; el Memorial Flors Sirera que se celebra cada any; o les campanyes pel comerç just.
Segons Sánchez, el Consell Municipal de Solidaritat que actualment està format per 17 entitats, “és més necessari que mai. És una eina sòlida i important que ha servit de mol com ha demostrat aquests 30 anys”. Oliveres, per la seva part, admet que no hi ha la implicació de temps enrere, però que cal continuar “treballant per mantenir-la, sostenir-la i engrandir-la, i involucrar els joves”.
