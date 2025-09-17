Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manteniment en un tram Camí dels Casals, al Poal de Manresa

Durant unes cinc setmanes es tallarà el trànsit de vehicles en la proximitat de la cruïlla amb el Camí Transversal

Una imatge d'arxiu del Camí dels Casals

Una imatge d'arxiu del Camí dels Casals / Arxiu Particular

Redacció

Manresa

L’Ajuntament de Manresa informa que, dins els treballs del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025 s'han iniciat els treballs de millora en una escullera al torrent del Poal a la confluència amb el Camí Transversal del Poal i el Camí dels Casals.

Per tal de realitzar aquests treballs, que es preveu que s'allarguin cinc setmanes, el Camí dels Casals romandrà tancat al trànsit de vehicles en el tram proper a la cruïlla amb el Camí Transversal del Poal. No obstant això, es garantirà l'accés de vehicles pel Camí Transversal del Poal, arribant-hi a través del Camí de Joncadella (Pont Llarg) i el Camí de les Torres.

