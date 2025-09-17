Neix a Manresa Teixint Vincles, un espai per a dones de 30 a 50 anys per crear amistats
És una iniciativa de l’Ajuntament per afavorir el benestar emocional, la xarxa social i l’apoderament femení
Redacció
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Manresa amplia els seus recursos i activitats per donar resposta a les necessitats emocionals, socials i personals de les dones del municipi. L’objectiu és millorar el benestar i promoure l’apoderament femení a través de noves propostes i de la consolidació d’espais terapèutics i comunitaris.
Una de les principals novetats d’aquest curs és Teixint vincles, un espai de trobada adreçat a dones d’entre 30 i 50 anys que vulguin conèixer gent nova, compartir experiències i ampliar la seva xarxa social.
La iniciativa sorgeix arran de la demanda detectada en les sessions d’atenció psicològica individual del SIAD, on moltes dones expressen sentiments de solitud i manca de vincles.
Trobades cada quinze dies
Les trobades, que seran quinzenals, oferiran un entorn segur, acollidor i inclusiu on conversar, establir relacions i reforçar el benestar emocional i social. Inclouran activitats participatives, espais de diàleg i dinàmiques de suport mutu, amb l’acompanyament de professionals del servei.
La primera sessió tindrà lloc el 2 d’octubre i, a partir d’aleshores, les reunions es faran el dijous cada quinze dies de 5 a 7 de la tarda a la seu del SIAD, al carrer de la Canal, 6, primer pis. Les inscripcions estan obertes fins al 29 de setembre.
En la mateixa línia, el dilluns 20 d’octubre a les 6 de la tarda es farà la xerrada Eines per millorar el teu benestar, a càrrec d’una psicòloga del SIAD, a les instal·lacions del SIAD Montserrat Roig. L’activitat, oberta també a professionals i entitats de la ciutat, vol oferir recursos pràctics per tenir cura de la salut emocional i fomentar hàbits de benestar més enllà de l’absència de malaltia.
Per participar en qualsevol d’aquestes activitats, cal fer inscripció prèvia trucant al 93 875 23 10 o enviant un correu a siad@ajmanresa.cat. En cas de necessitar servei de canguratge, caldrà indicar-ho en el moment de la inscripció, especificant l’edat dels infants. Totes les propostes del SIAD són gratuïtes i adreçades a les dones de Manresa.
Més enllà d’aquestes novetats, el SIAD ofereix de manera continuada una programació que inclou tallers d’autoestima dins els processos terapèutics individuals, el grup de creativitat, el programa Dona Activa amb xerrades i tallers, i l’espai Cor de Dones, que fomenta la sororitat i la creació de vincles comunitaris.
Segons el SIAD, amb aquestes accions el servei reafirma el seu compromís d’oferir recursos i espais de qualitat que donin resposta a la diversitat de realitats de les dones del municipi.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»