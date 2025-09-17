Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primer acte al Bages del cicle “Junts s’explica”

Serà el 23 de setembre amb la participació de Jordi Turull, secretari general del partit

Jordi Turull, secretari general de Junts

Jordi Turull, secretari general de Junts / Oscar Bayona/ Arxiu

Redacció

Manresa

Dimarts 23 de setembre, a les 19:30h, la Sala Plana de l’Om de Manresa acollirà el primer acte al Bages del cicle “Junts s’explica”, una gira que recorrerà el país per apropar el partit a la ciutadania.

Amb aquesta trobada, Junts vol crear un espai de proximitat per escoltar les inquietuds dels veïns i veïnes, compartir els valors que defensa la formació i presentar el projecte polític que impulsa com a alternativa real per al futur de Catalunya.

L’acte comptarà amb la participació de Jordi Turull, secretari general de Junts; Eulàlia Sardà, presidenta de Junts Bages; i Ramon Bacardit, cap de Junts per Manresa.

L’acte, que se celebrarà a Manresa, és obert a tothom i des del partit es recomana confirmar assistència per assegurar plaça clicant aquí.

“Construïm el país que volem, el país que mereixem. T’hi esperem”, destaquen des de Junts.

