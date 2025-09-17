Primer acte al Bages del cicle “Junts s’explica”
Serà el 23 de setembre amb la participació de Jordi Turull, secretari general del partit
Redacció
Dimarts 23 de setembre, a les 19:30h, la Sala Plana de l’Om de Manresa acollirà el primer acte al Bages del cicle “Junts s’explica”, una gira que recorrerà el país per apropar el partit a la ciutadania.
Amb aquesta trobada, Junts vol crear un espai de proximitat per escoltar les inquietuds dels veïns i veïnes, compartir els valors que defensa la formació i presentar el projecte polític que impulsa com a alternativa real per al futur de Catalunya.
L’acte comptarà amb la participació de Jordi Turull, secretari general de Junts; Eulàlia Sardà, presidenta de Junts Bages; i Ramon Bacardit, cap de Junts per Manresa.
L’acte, que se celebrarà a Manresa, és obert a tothom i des del partit es recomana confirmar assistència per assegurar plaça clicant aquí.
“Construïm el país que volem, el país que mereixem. T’hi esperem”, destaquen des de Junts.
