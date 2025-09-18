Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
El Rotary Club Manresa-Bages reuneix més de 600 persones per donar suport al projecte
Ampans ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria a la presentació informal del seu nou vaixell insígnia: la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual La Parada.
Ha sigut aquest dijous al capvespre durant el sopar solidari “Taules per la inclusió” organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages. Ha reunit 621 persones, i s’hi han adherit una setantena d’empreses de les comarques centrals. Els fons del que es recapti es destinarà íntegrament a l’equipament que és previst que s’inauguri oficialment abans de finals d’any per estrenar-lo, ja, a principis del que ve.
L’equipament social és un dels projectes més ambiciosos que ha entomat Ampans. Un complex amb 60 places de residència per a persones amb necessitat de suport, a més a més d’aules de formació i un restaurant.
La vetllada
La vetllada ha reunit una nodrida representació del món empresarial i social de Manresa. Cadascú ha pagat 120 euros pel cobert.
A mesura que la gent ha anat arribant ha pogut conèixer en primícia el nou equipament i també alguns dels seus habitatges, pràcticament enllestits. Es tracta d’un edifici dissenyat pel despatx RCR Arquitectes d’Olot, que el 2017 va guanyar el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l’Arquitectura. Els seus projectes integren paisatge, disseny, art i pensament, afirmen. En el cas de l’equipament de La Parada, d’aquesta filosofia n’ha sorgit un edifici singular.
A l’acte hi ha assistit, precisament, un dels arquitectes de l’estudi, Rafael Aranda, que ha assegurat que “La Parada no és un edifici, és un paisatge on cada espai convida a viure amb dignitat, llibertat i relació, sense jerarquies ni fronteres arquitectòniques. La Parada és la prova de com l’arquitectura, quan es posa al servei de les persones, pot transformar el territori i fer-lo més humà”, ha assegurat.
Després de la visita s’ha servit un aperitiu a una de les terrasses mentre s’acabaven d’enllestir els darrers detalls del gran menjador instal·lat a l’exterior. 61 taules rodones al llarg de més de 100 metres amb dues pantalles gegants a banda i banda. L’acte solidari l’ha conduït la periodista Sílvia Cóppulo. No només hi ha hagut solidaritat, sinó també poesia amb el poeta Manel Martínez, usuari d’Ampans, i art amb la participació de l’artista Quim Moya i tres creadors de l’Art de Viure, també d’Ampans, que han pintat en directe un quadre i que llavors s’ha subhastat.
Un projecte urgent
El director general d’Ampans, Toni Espinal, ha subratllat la dimensió social i la urgència del projecte tenint en compte que hi ha més de 300 persones al Bages en llista d’espera per accedir a una llar-residència. A Catalunya són més de 3.800. De La Parada ha dit que “és dignitat i qualitat de vida per a les persones i les famílies que fa temps que esperen aquesta oportunitat”.
Per la seva part el president del Rotary Club Manresa-Bages, Jordi Puig, ha remarcat i reconegut el compromís del teixit empresarial, i ha assegurat que l’equipament “no era només necessari, sinó urgent. És un orgull per al Rotary haver-hi posat el nostre gra de sorra”.
La Parada oferirà 60 places residencials, de les quals 48 en llar-residència distribuïdes en unitats de convivència d’entre 2, 4 i 6 persones, i apartaments dobles i individuals. Tots disposen d’espais comunitaris, amb terrassa o balcó, i accés directe a l’exterior. Compta amb espais de formació en atenció sociosanitària i a la dependència, i també en l’àmbit de la restauració. A la planta baixa hi haurà un restaurant que donarà feina a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. Tot el conjunt crearà un centenar de llocs de treball. El projecte ha suposat una inversió de prop de 13 milions.
