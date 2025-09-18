Centenars de persones es manifesten a Manresa en suport al poble palestí
"Boicot Israel" i "Aturem el genocidi" han estat crits consignes que no han parat de repetir-se
Maria Berenguer/Andrea Izquierdo
La manifestació convocada per mostrar la solidaritat de Manresa i la comarca amb la població palestina ha aplegat centenars de persones que han sortit al carrer amb pancartes i banderes i no han parat ni un instant de mostrar el rebuig a l'estat d'Israel.
Al Passeig de Manresa s'anava congregant a poc a poc una multitud que quan s'ha posat en marxa ocupava la carretera de Santpedor fins al trencall cap a les estacions d'autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Els crits recurrents eren "Boicot Israel" i "Aturem el genocidi" que s'està cometent sobre la població palestina per part d'Israel.
Algun dels manifestants han empasquinat amb consignes per boicotejar també l'empresa ICL, de capital israelià, i han fet pintades a terra.
La protesta es produïa mentre tancs i avions israelians atacaven Gaza el que provocava que milers de palestins fugissin de les bombes.
