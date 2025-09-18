Concentracions de suport a Gaza a instituts de Manresa
Les mobilitzacions s'han fet coincidir amb una jornada de solidaritat internacional amb Palestina
Amb el lema “Aturem el genocidi”, aquest dijous hi ha hagut concentracions a centres d’ensenyament de Manresa per expressar el seu suport al poble palestí. Les protestes s’han fet coincidir amb la jornada de solidaritat internacional amb Gaza i en solidaritat amb la flotilla que es dirigeix a la franja per trencar per mar el bloqueig de l’estat d’Israel.
A Manresa hi ha hagut mobilitzacions a instituts com el Pius Font i Quer o al Manresa Sis.
Al Font i Quer unes 150 persones, entre alumnes i professors, han protagonitzat una concentració al pati, on s’ha llegit el manifest de la jornada de solidaritat internacional.
Segons docents d'instituts de Manresa, “no podem ser aliens al que està passant perquè la comunitat educativa és un actor més de la societat i no ens podem girar d’esquena”. A més a més, ressalten que els alumnes “et demanen què passa i ho volen entendre. Hi ha una part important d'estudiants que tenen ganes de mobilitzar-se”.
«Aturem el genocidi., Trenquem el setge de Gaza», també és el lema de la manifestació que s’ha convocat aquest dijous a les 7 de la tarda a la Ben Plantada de Manresa en una jornada de lluita per Palestina.
