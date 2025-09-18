Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas

Els fets han tingut lloc aquest dimecres a la nit en un edifici de l’avinguda Francesc Macià

El número 2 de l'avinguda Francesc Macià de Manresa

El número 2 de l'avinguda Francesc Macià de Manresa / Google Maps

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han confinat aquest dimecres al vespre els veïns d’un edifici situat al número 2 de l’avinguda Francesc Macià de Manresa arran de l’avís d’una forta olor de gas. L’alerta s’ha rebut cap a un quart de nou del vespre, quan un veí ha informat que l'olor era especialment intensa a l’escala del bloc, concretament a l’altura del segon primera.

Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local, que han comprovat que no hi havia indicis evidents de fuita. Tot i això, i com a mesura de seguretat, s’ha ordenat el confinament dels veïns de l’edifici.

Preventivament, a les 21.43 hores, s'ha tancat el subministrament de gas dels blocs A i B, a l’espera de la companyia subministradora, que finalment s’ha fet càrrec de la situació i n’ha restablert la normalitat.

