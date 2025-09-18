Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas
Els fets han tingut lloc aquest dimecres a la nit en un edifici de l’avinguda Francesc Macià
Els Bombers de la Generalitat han confinat aquest dimecres al vespre els veïns d’un edifici situat al número 2 de l’avinguda Francesc Macià de Manresa arran de l’avís d’una forta olor de gas. L’alerta s’ha rebut cap a un quart de nou del vespre, quan un veí ha informat que l'olor era especialment intensa a l’escala del bloc, concretament a l’altura del segon primera.
Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local, que han comprovat que no hi havia indicis evidents de fuita. Tot i això, i com a mesura de seguretat, s’ha ordenat el confinament dels veïns de l’edifici.
Preventivament, a les 21.43 hores, s'ha tancat el subministrament de gas dels blocs A i B, a l’espera de la companyia subministradora, que finalment s’ha fet càrrec de la situació i n’ha restablert la normalitat.
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Tous canvia de conseller delegat
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat
- Detingut per agredir un metge i una vigilant de seguretat quan esperava a l'hospital