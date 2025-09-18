La Ignasiana supera per primer cop els 300 inscrits
La ruta amb bicicleta del darrer tram del Camí Ignasià fins arribar a Manresa es durà a terme aquest dissabte
Redacció
Exactament 301 ciclistes participaran aquest dissabte en la cinquena edició de La Ignasiana, una ruta amb bicicleta autoguiada amb GPS pels darrers quilòmetres del Camí Ignasià. Comença a Verdú i acaba a Manresa passant per les comarques de l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i el Bages.
L’equip organitzador ha apostat de nou aquest any per donar un aire més amable i menys competitiu a l’esdeveniment. Per aquest motiu, s’han fet petites variacions en els recorreguts que caldrà descarregar en el GPS, i s’han consolidat les dues modalitats. La primera és el tram curt d’Igualada a Manresa, de 46 quilòmetres, amb 700 metres de desnivell. La segona és la llarga de Verdú a Manresa amb dues opcions: 110 km i 2.100 metres de desnivell, amb pistes i alguns corriols sense dificultat tècnica, o 106 km i 1.995 de desnivell, 100% pista i sense trams tècnics.
Enguany, cal destacar que hi ha més bicicletes elèctriques. Suposen un 33% del total, un augment del 23% respecte a la quarta edició, afavorit per una nova opció de punt de recàrrega en el recorregut.
Un 80% de fora de Manresa
La participació d’enguany suposa un creixement del 43% respecte a les inscripcions de l’any passat, que es van quedar en els 210 ciclistes. L’interès per participar en la prova de gent vinguda d’arreu de Catalunya també ha augmentat. Els inscrits de fora de Manresa han passat del 73% al 80% . Un 20,26% dels participants són de Manresa i la resta són del Bages (20,93%) i d’altres comarques de Catalunya -com l’Anoia, per exemple, que suposa un 11,62% del total-, però, també, de poblacions del País Valencià o a Cantàbria.
Segons l’organització, després de cinc edicions, La Ignasiana continua creixent en participació, es consolida com una cita destacada dins de l’atapeït calendari de les proves ciclistes de la Catalunya Central, i arriba a un major nombre de persones i territoris, la qual cosa fa que es compleixi l’objectiu turístic de l’esdeveniment que és potenciar el Camí Ignasià i la ciutat de Manresa com a final d’aquest, una de les principals línies de treball de Manresa Turisme.
Per aquest motiu, més enllà de la pràctica de l’esport, s’aposta per un recorregut que afavoreixi el coneixement del patrimoni i el paisatge i, també, de la gastronomia dels territoris que es travessen en cada avituallament.
Inici de la prova
La modalitat llarga de la Ignasiana començarà dissabte a Verdú a les 8 del matí amb 135 ciclistes. La resta prendran la sortida a les 10 des d’Igualada en la modalitat curta. Al llarg del dia els participants d’ambdues modalitats, aniran arribant, fins a aproximadament les 6 de la tarda, al Claustre del Museu de Manresa, on té lloc l’avituallament final i l’entrega de samarreta de finisher, en un indret amb petjada ignasiana i final del Camí Ignasià, l’antic Col·legi de Sant Ignasi.
La Ignasiana és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració dels ajuntaments de Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola. També compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Oller del Mas, Assegurances Pujol, E-Lowing i Sarauto Peugeot-Jeep.
