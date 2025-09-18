:NTREVISTA | Susana Cuervas :spardenyera artesana a Manresa
«L’espardenya ja no és per al folklore i per a pobres»
Reivindica les virtuts i la identitat d’un calçat que viu un moment d’expansió i creativitat
Marc Marcè
Susana Cuervas va aprendre a fer espardenyes a mà per pur interès personal i ha acabat convertida en una de les poques espardenyeres artesanes de Catalunya. Després d’haver estat cinc anys a d’Artífex, el viver d’emprenedors muntat per l’Ajuntament de Manresa davant del mercat Puigmercadal, trasllada d'Espart, l’empresa que va crear amb la seva companya i sòcia Dolors Miró, a un local del carrer Nou. Agraïdes per l’ajuda municipal i per la resposta de la gent, ara ja se senten en condicions de volar soles. Estan produint unes 500 peces al mes.
Es diuen espardenyes però, encara són d’espart?
Pel nom haurien de ser-ho, però va arribar un moment que la producció d’espart va ser insuficient i es va fer el pas al jute, una planta més abundant que, un cop treballada, té la mateixa textura. Ara tot es fa amb jute i anomenem espardenya al calçat fet amb fibra natural. I com que, caminant per ciutat, aquesta fibra es desgastaria molt ràpidament, s’hi afegeix cautxú natural vulcanitzat, que vol dir que es fusiona amb la fibra posant-lo a temperatures molt altes. Nosaltres muntem les espardenyes a mà sobre aquesta base.
Ara sóc un adolescent fanàtic de les vambes molt tecnològiques. Convenci’m que em posi unes espardenyes de set vetes.
Per començar, és un dels calçats que respecten més el peu, perquè fa molt bé d’amortidor. També regula molt bé la temperatura, tant a l’estiu com a l’hivern, i és ideal per a persones amb molta sudoració. És molt flonjo i s’emmotlla molt, i a més el podem adaptar a la mida de cada peu. Les de vetes les fem totes per encàrrec, i es pot triar la talonera, el color, el teixit de la cinta i de la pala...
L’esclop és cosí germà de l’espardenya?
Aquí servia per protegir les espardenyes. Si els pagesos volien estalviar-se la feina de rentar-les quan s’enfangaven, es calçaven un esclop amb l’espardenya posada.
Les espardenyes de set vetes de l’uniforme de gala dels Mossos van generar algun somriure. Creu que ara també passaria?
No, jo crec que ara la sensibilitat sobre això ha canviat completament. Ara, l’espardenya ja no és només un calçat d’estiu sinó que s’ha convertit en un senyal d’identitat més enllà del món de la tradició folklòrica.
Sempre ha transmès identitat?
Sí, abans ho feia tant que les de Manresa eren diferents de les de Solsona, i un traginer podia saber d’on venia un altre traginer per l’envetat de l’espardenya. Encara passa ara: per exemple, nosaltres posem puntera a totes, perquè no només és decorativa, sinó que alça el teixit i els dits queden més ben posats.
L’afirmació de catalanitat quin pes té en la compra?
Pesa molt en els joves, com a manera de reivindicar una manera de ser i una mentalitat, i també en la gent gran.
El més especial que us han demanat?
Les núvies demanen gairebé sempre coses una mica especials. Una es casava amb el vestit de la seva àvia, i vàrem muntar l’espardenya amb peces que van sobrar quan li adaptaven. De vegades ens demanen combinacions de colors que ens semblen estranyes, però està bé perquè donen idees.
I com se n’aprèn?
Jo en vaig aprendre del darrer espardenyer de Manresa, el Francisco Clotet, que tenia la sabateria del Carme, on jo vaig entrar a treballar de dependenta. Ell estava jubilat, però encara en feia. Jo vaig anar preguntant i, a estones, me’n va anar ensenyant. Quan la sabateria va tancar el 2019 ens vàrem ajuntar amb la Dolors Miró, que també hi treballava, vàrem crear d’Espart, i així vàrem començar. Ella, ajudant-me, també en va anar aprenent, i ara ho fem tot entre les dues.
El repte és que se’n portin també a l’hivern?
S’està intentant. Per al fred van bé, el problema és que l’aigua perjudica la fibra, demanen una mica de cura, i el costum de cuidar el calçat l’hem perdut. A casa meva el diumenge es llustraven les sabates, i duraven molt. Ara ja no es fa. Si es fes, durarien molt més. Amb les espardenyes passa el mateix. A més, ara molta gent es posa unes vambes i les porta per a tot fins que peten; abans teníem la sabata de cada dia, la d’anar arreglat, l’esportiva, l’espardenya d’estiu, la sandàlia...
La tendència a redescobrir el natural i el preindustrial deu ajudar.
Sí, ara hi ha una onada de defensa de les coses naturals que ens va molt a favor. En l’època en què tot havia de ser industrial van quedar com un calçat per al folklore i per a pobres. Això ha canviat. Ara les veiem com una peça per a tota mena de situacions i oberta a totes les innovacions de teixits i de colors, sense límits. Hi ha llocs on els grups de cultura popular estan recuperant calçats que han trobat en arxius, i que ens els encarreguin a nosaltres és una part molt xula de la feina.
N’hi compro unes. Quant valen?
Les de vetes van des de 25 fins a 90 euros. Tot i que són artesanals, volem que siguin accessibles a tothom. Si haguéssim de comptar tot el que hi fem seria més car. Per això l’empresa Castañé té models de 120 euros, i s’ho valen. Però nosaltres creiem que no pot ser un article de luxe, n’has de poder tenir més d’un parell i fer-les servir sense patir.
