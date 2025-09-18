Manresa es prepara per episodis de risc meteorològic amb un pla únic de resposta a les emergències
El text, que es portarà a aprovació al ple municipal, inclou per primera vegada l'amenaça d'accident químic
Preparar-se per actuar amb rapidesa i eficàcia davant d'episodis meteorològics extrems o altres amenaces com incendis forestals o talls de subministrament. Aquest és l'objectiu del nou Document Únic de Protecció Civil Municipal que estableix com s'ha d'actuar davant de qualsevol emergència, tant per part de la ciutadania com dels cossos de seguretat. El text, que es portarà a aprovació del ple el pròxim 24 de setembre, incorpora per primera vegada un pla de risc químic, tenint en compte la presència d’una empresa al polígon de Bufalvent de Manresa que treballa amb substàncies perilloses susceptibles de generar aquest tipus de risc.
Es tracta d’un treball de 475 pàgines que unifica i actualitza tots els plans existents fins ara. El regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí, explica que, a diferència d’altres ciutats grans on ja s’ha aprovat, "és un document elaborat amb els recursos municipals" i que permet complir la normativa del 2014, que obliga tots els municipis a disposar de plans de protecció civil unificats. "El document és la millor assegurança col·lectiva que podem tenir, ja que garanteix que, passi el que passi, el nostre municipi respondrà amb eficàcia", assegura el regidor.
Una de les persones que ha treballat més a fons el document és la cap d'unitat de Protecció Civil de l'Ajuntament de Manresa, Montserrat Cambray, que explica que el document contempla tots els riscos als quals està exposat al municipi, com ara incendis forestals, riuades, nevades, o grans talls de subministrament. "El que ens permet el document és actualitzar-nos en aquells riscos que abans no eren tan importants i que ara preocupen cada vegada més, com les onades de calor i els fenòmens vinculats al canvi climàtic", afegeix.
Cambray assenyala que el document no només fa una anàlisi del risc del municipi, sinó que estableix com han d'actuar els cossos de seguretat i assegura que la població rebi la informació clara. De fet, el document inclou un apartat confidencial amb els telèfons de totes les persones que s’haurien d’avisar en situacions concretes, com ara masies disseminades en cas d’incendi forestal.
El document inclou l'amenaça d'accident químic
Una de les novetats que incorpora el document és que estableix un pla de risc químic a Manresa per la presència d'una empresa al polígon de Bufalvent que és susceptible de generar aquest tipus de risc. Es tracta d'una empresa considerada de risc químic per la normativa Seveso, que engloba aquelles empreses que per volum i tipus de producció compleixen les característiques per tenir un risc més elevat de patir un incident. "Fins ara a Manresa no teníem cap precedent, però el volum de material que té l'empresa ens obliga a dotar-nos d'un pla", explica Cambray.
En aquest sentit, el document vol ser una eina viva que s'actualitza periòdicament, i que preveu simulacres i que fomenta la cultura de la protecció civil. El regidor de Seguretat destaca que periòdicament es fan simulacres amb les escoles amb l'objectiu que des de petits es familiaritzin amb el tipus d'actuacions que cal fer en cas d'emergència. També esmenta que en aquest sentit són especialment útils els bans que surten per esdeveniments especials per Sant Joan o pel Correfoc de la Festa Major de Manresa que indiquen com actuar en cas d'emergència.
"La població està més conscienciada i això fa que la ciutadania sigui més receptiva. Hem viscut l’apagada, la covid i tot el que va comportar, i això ha creat una consciència col·lectiva que ens ajuda. És cert que la gent està més preocupada per les emergències climàtiques, i les xarxes socials no sempre hi ajuden. En aquest sentit, aquest document ens dona una garantia col·lectiva", conclou el regidor.
