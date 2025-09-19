La Biblioteca de l'Ateneu les Bases acollirà una taula rodona per reflexionar sobre el futur de la comunitat i la dona gitana
Coincidint amb l’exposició “Història del Poble Gitano de Manresa”, el 23 de setembre, a les 19 h, se celebrarà una jornada titulada “Comunitat i dona gitana: perspectiva i futur", amb la participació d’Ana Giménez Adelantado, antropòloga i presidenta de la Fundació Punjab Espanyola, i Mercedes Giménez Puig, auxiliar d’infermeria i membre activa de la comunitat gitana de Manresa
Redacció
El pròxim dimarts 23 de setembre, a les 19 h, la Biblioteca de l’Ateneu les Bases serà l'escenari d'una taula rodona que promet ser un espai de reflexió i diàleg sobre el rol de la dona gitana en la societat actual i el futur de la comunitat. Sota el títol "Comunitat i dona gitana: perspectiva i futur", l'acte, moderat per Aaron Giménez Cortés, reunirà dues personalitats destacades: Ana Giménez Adelantado, antropòloga i presidenta de la Fundació Punjab Espanyola, i Mercedes Giménez Puig, auxiliar d’infermeria i membre activa de la comunitat gitana de Manresa.
Organitzat per l'entitat Unió Gitana de Manresa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, el Pla Integral del Poble Gitano i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, l'esdeveniment coincideix amb l'exposició “Història del Poble Gitano de Manresa”, que es pot visitar a la mateixa biblioteca del 2 al 30 de setembre. Aquesta mostra ofereix un recorregut històric per la presència del poble gitano a Manresa, des del segle XVIII fins a l'actualitat, emmarcada en el Projecte de Mediació amb el Poble Gitano de l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta iniciativa no només pretén visibilitzar la cultura gitana i promoure la igualtat d’oportunitats, sinó també fomentar una ciutadania activa que contribueixi a la millora i transformació de la ciutat. L’exposició va veure la llum per primera vegada el 6 de novembre de 2024 a l’Espai Plana de l'Om. L’acte es va completar amb la representació de l'obra "No soy tu gitana", un monòleg que desconstrueix els estereotips associats a les dones gitanes al llarg de la història i continuació, amb un col·loqui en què va participar l’actriu protagonista de l’obra, Silvia Agüero Fernández, Joan Garcia Jiménez, president de l’Associació Unió Gitana de Manresa i Aaron Giménez Cortés.
Aquest conjunt d'activitats suposa una oportunitat única per conèixer amb profunditat la història i la realitat de la comunitat gitana a Manresa, alhora que es plantegen els reptes i les oportunitats de futur.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans