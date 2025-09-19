Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

El carrer Barcelona de Manresa viurà la festa del comerç aquest dissabte

Susagna Ribalta, Elena Guix, Montse Ribalta i Pedro Frederico

Susagna Ribalta, Elena Guix, Montse Ribalta i Pedro Frederico / Arxiu particular

Redacció

Manresa

L’associació de comerciants del carrer Barcelona de Manresa organitza la festa del comerç aquests dissabte durant tot el matí. Els assistents podran trobar botigues al carrer, música i menjar, exhibicions i la màgia i humor de Magic Pol.

