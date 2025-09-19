Lleure
El carrer Barcelona de Manresa viurà la festa del comerç aquest dissabte
Redacció
Manresa
L’associació de comerciants del carrer Barcelona de Manresa organitza la festa del comerç aquests dissabte durant tot el matí. Els assistents podran trobar botigues al carrer, música i menjar, exhibicions i la màgia i humor de Magic Pol.
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Tous canvia de conseller delegat
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
Dona la benvinguda a la tardor amb aquestes quatre plantes d'interior
Contingut ofert per
L’experiència gastronòmica amb 15 restaurants al Port de Sitges: propostes a primera línia de mar
Ofert per