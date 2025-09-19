Detenen un home acusat del robatori a la cafeteria Ca l'Àngel de Manresa
L'arrestat, de 30 anys, té antecedents per fets similars
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys com a presumpte autor del robatori que va tenir lloc al passat 11 de setembre a la cafeteria Ca l'Àngel, al carrer Viladordis de Manresa. Segons la policia, l'arrestat té antecedents per fets similars.
Segons van relatar els testimonis a la policia, el lladre va entrar al local amb una actitud amenaçadora i es va endur els diners que guardaven a la caixa. Tot i que les treballadores que es trobaven al local van alertar la policia, el lladre va fugir corrents del lloc i, durant la fugida, va fer caure un home que just en aquell moment entrava al bar.
Els Mossos van obrir una investigació per localitzar l'autor dels fets. Finalment, el van detenir dimecres i, l'endemà, l'arrestat va passar a disposició judicial acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu