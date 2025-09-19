Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home acusat del robatori a la cafeteria Ca l'Àngel de Manresa

L'arrestat, de 30 anys, té antecedents per fets similars

Una patrulla dels Mossos / MOSSOS

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys com a presumpte autor del robatori que va tenir lloc al passat 11 de setembre a la cafeteria Ca l'Àngel, al carrer Viladordis de Manresa. Segons la policia, l'arrestat té antecedents per fets similars.

Segons van relatar els testimonis a la policia, el lladre va entrar al local amb una actitud amenaçadora i es va endur els diners que guardaven a la caixa. Tot i que les treballadores que es trobaven al local van alertar la policia, el lladre va fugir corrents del lloc i, durant la fugida, va fer caure un home que just en aquell moment entrava al bar. 

Els Mossos van obrir una investigació per localitzar l'autor dels fets. Finalment, el van detenir dimecres i, l'endemà, l'arrestat va passar a disposició judicial acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

