Front demana 10 anys d’empadronament a Manresa per accedir a un habitatge públic
Proposarà al ple de l'Ajuntament de Manresa que l’arrelament sigui prioritari per optar a un pis
Redacció
Un mínim de 10 anys empadronat a Manresa per poder tenir accés a un habitatge públic de lloguer. És el que demanarà el Front Nacional al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa que s’ha de celebrar dimecres vinent. El portaveu del grup, Sergi Perramon, considera que l’arrelament ha de ser l’element prioritari per poder optar a l’habitatge.
Perramon argumenta que actualment la política d’habitatge de la Generalitat prima “com a únic criteri socioeconòmic la renda disponible”. Això pot provocar “que persones procedents de zones més saturades, especialment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, accedeixin prioritàriament a les noves promocions de ciutats com Manresa”. Perramon tem que això pugui provocar que joves i famílies arrelades a la ciutat no puguin accedir al mercat local d’habitatge.
Assegura que “no podem acceptar que la manca d’habitatge assequible expulsi la nostra gent mentre s’atorguen pisos, públics a persones sense cap mena de vincle amb la ciutat”. Considera que les polítiques d’habitatge “han de servir per consolidar comunitats, no per fragmenta-les”, i insisteix que hi ha el perill que la ciutat perdi capital humà i cohesió.
El portaveu del grup municipal del Front Nacional afirma que defensar l’arrelament “és una aposta per una ciutat amb vincles forts, amb ciutadans compromesos i amb un futur compartit”.
Per això sol·licitarà al ple que s’insti al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat a fer les reformes legals necessàries perquè l’arrelament sigui un criteri prioritari per accedir a l’habitatge públic.
