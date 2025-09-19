Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Commemoració

Un grup d'infermeres celebra els cinquanta anys de la seva promoció a Manresa / Arxiu particular

Redacció

Manresa

La tercera promoció d’infermeria dels anys 1972-1975 de l’Escola Farreres de Valentí de Manresa va celebrar aquest dimarts els cinquanta anys de la finalització del curs. Totes les professionals es van reunir per realitzar una visita guiada a Mosaics Martí molt recomenable i van acabar amb un dinar al Restaurant Suárez.

