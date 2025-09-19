Junts per Manresa proposa commemorar els 25 anys de la cessió de la Pista Castell a la ciutat
Bacardit destaca que l’acte ha de ser també un agraïment als ciutadans que en feren possible la cessió
Tulleuda remarca la transcendència per al bàsquet manresà
Redacció
El president del Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit Reguant, ha presentat una proposta perquè el consistori organitzi un acte commemoratiu dels 25 anys de la cessió de la Pista Castell, així com la instal·lació d’una placa explicativa i commemorativa que en recordi la importància esportiva, cultural i social.
Bacardit ha subratllat que la iniciativa es planteja ara “perquè l’actual equip de govern disposi d’un mes per poder-ho valorar i així aconseguir un gran acord de ciutat, amb una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del mes d’octubre”.
Memòria Viva
Segons Bacardit, “la Pista Castell forma part de la memòria viva de la ciutat. És just que Manresa recordi i reconegui la generositat dels qui la van fer possible i el llegat esportiu i cultural que ha deixat”.
A més, el regidor de Junts ha remarcat que l’acte no ha de ser només un record, sinó també un gest d’agraïment i reconeixement als ciutadans que van fer possible la cessió gratuïta de la Pista Castell a la ciutat, una mostra de generositat que ha deixat una empremta inesborrable en la història de Manresa.
La pista principal del CB Manresa fins al 1981
La Pista Castell, inaugurada el 1966 gràcies a la iniciativa ciutadana, fou la pista principal del CB Manresa fins al 1981 i posteriorment esdevingué escenari d’entrenaments, concerts i múltiples esdeveniments culturals, convertint-se en un referent de la vida social i associativa de la ciutat. El novembre de l’any 2000 els propietaris en van fer cessió gratuïta a la ciutat. L’edifici va ser enderrocat fa una dècada i actualment l’espai continua en desús.
La regidora de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha destacat que “la Pista Castell va ser l’origen del Club Bàsquet Manresa, i un espai que va marcar un abans i un després en la pràctica i projecció del bàsquet a la ciutat. Sense aquest equipament i l’esforç col·lectiu que el va fer possible, la trajectòria esportiva del club i del bàsquet manresà no s’entendrien de la mateixa manera”.
La proposta de Junts busca que l’Ajuntament organitzi l’acte abans de finalitzar l’any i que, al mateix temps, la iniciativa sigui traslladada al Club Bàsquet Manresa.
