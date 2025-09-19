Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història
De propietat privada i en mal estat, es preveu rehabilitar l’edifici i que es pugui visitar
Redacció
El que és considerada com l’edificació més antiga de Manresa, la Torre dels Comtals, ha passat a mans de l’Ajuntament. Aquesta setmana el consistori ha signat amb la propietat de la torre un conveni d’expropiació de mutu acord. Això permetrà garantir-ne la preservació i començar a fer passos per fer-la accessible a la ciutadania.
L’acord estableix l’expropiació de la porció de la finca on se situa la torre i el seu camí d’accés. Es tracta d’una superfície total de 1.728,91 metres quadrats. Més de 1.400 corresponen a la torre, i 275 al camí per accedir-hi. L’Ajuntament en pagarà 17.041,51 euros.
Bé Cultural d'Interès Nacional
La Torre dels Comtals està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Situada a tocar del polígon industrial del mateix nom, es considera un dels pocs vestigis dels més de mil anys d'història que hi ha a la ciutat. Representa un element clau de l’arquitectura defensiva medieval i té una rellevant importància històrica, artística, monumental i paisatgística.
Es considera l’edificació més antiga que es conserva dempeus al terme de Manresa. La seva posició estratègica arran del riu Cardener i del camí ral entre Manresa i Barcelona li atorgava funcions de vigilància i enllaç visual entre els antics castells de Manresa i Castellgalí. Tot i que no hi ha una datació exacta de la construcció de la torre que es conserva, la documentació històrica de finals del segle X i d’inicis de l’XI fa referència, en aquesta zona, a una torre vinculada als molins fariners sota domini del comte de Barcelona i a donacions a monestirs com el de Santa Cecília de Montserrat.
Properes actuacions
L’adquisició de la Torre dels Comtals, que fins ara era de propietat privada, permetrà que l’Ajuntament de Manresa i la resta d’administracions públiques hi puguin actuar.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa ha sol·licitat un estudi documental i d’evolució constructiva complet al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que permetrà datar amb més exactitud l’època de construcció. I també encarregarà una diagnosi del seu estat de conservació per tal de determinar les primeres mesures cautelars per garantir-ne el manteniment.
Un cop es disposi d’aquesta diagnosi, s’obrirà un concurs de projectes per a la restauració i consolidació de la torre, que haurà d’incloure també alguna estructura que en faciliti la visita. L’Ajuntament de Manresa preveu sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per finançar la redacció del projecte i l’execució de les obres de restauració.
Segons l’Ajuntament, amb aquestes actuacions, Manresa farà un pas decisiu per recuperar un element patrimonial de gran valor històric i paisatgístic i per garantir que pugui ser conegut i gaudit per les generacions presents i futures.
