Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història

De propietat privada i en mal estat, es preveu rehabilitar l’edifici i que es pugui visitar

La Torre dels Comtals seria un edifici medieval

La Torre dels Comtals seria un edifici medieval / AJM

Redacció

Manresa

El que és considerada com l’edificació més antiga de Manresa, la Torre dels Comtals, ha passat a mans de l’Ajuntament. Aquesta setmana el consistori ha signat amb la propietat de la torre un conveni d’expropiació de mutu acord. Això permetrà garantir-ne la preservació i començar a fer passos per fer-la accessible a la ciutadania.

L’acord estableix l’expropiació de la porció de la finca on se situa la torre i el seu camí d’accés. Es tracta d’una superfície total de 1.728,91 metres quadrats. Més de 1.400 corresponen a la torre, i 275 al camí per accedir-hi. L’Ajuntament en pagarà 17.041,51 euros.

Bé Cultural d'Interès Nacional

La Torre dels Comtals està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Situada a tocar del polígon industrial del mateix nom, es considera un dels pocs vestigis dels més de mil anys d'història que hi ha a la ciutat. Representa un element clau de l’arquitectura defensiva medieval i té una rellevant importància històrica, artística, monumental i paisatgística.

Es considera l’edificació més antiga que es conserva dempeus al terme de Manresa. La seva posició estratègica arran del riu Cardener i del camí ral entre Manresa i Barcelona li atorgava funcions de vigilància i enllaç visual entre els antics castells de Manresa i Castellgalí. Tot i que no hi ha una datació exacta de la construcció de la torre que es conserva, la documentació històrica de finals del segle X i d’inicis de l’XI fa referència, en aquesta zona, a una torre vinculada als molins fariners sota domini del comte de Barcelona i a donacions a monestirs com el de Santa Cecília de Montserrat.

Properes actuacions

L’adquisició de la Torre dels Comtals, que fins ara era de propietat privada, permetrà que l’Ajuntament de Manresa i la resta d’administracions públiques hi puguin actuar.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa ha sol·licitat un estudi documental i d’evolució constructiva complet al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que permetrà datar amb més exactitud l’època de construcció. I també encarregarà una diagnosi del seu estat de conservació per tal de determinar les primeres mesures cautelars per garantir-ne el manteniment.

Un cop es disposi d’aquesta diagnosi, s’obrirà un concurs de projectes per a la restauració i consolidació de la torre, que haurà d’incloure també alguna estructura que en faciliti la visita. L’Ajuntament de Manresa preveu sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per finançar la redacció del projecte i l’execució de les obres de restauració.

 Segons l’Ajuntament, amb aquestes actuacions, Manresa farà un pas decisiu per recuperar un element patrimonial de gran valor històric i paisatgístic i per garantir que pugui ser conegut i gaudit per les generacions presents i futures.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  2. L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
  3. La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
  4. Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
  5. El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
  6. A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
  7. Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
  8. Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger

Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història

Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història

La Federació de Natació reclama 2,17 milions a l’Ajuntament de Berga pel dèficit del Tossalet

La Federació de Natació reclama 2,17 milions a l’Ajuntament de Berga pel dèficit del Tossalet

Sents que el mòbil vibra… però no hi ha notificació: què és i per què passa

Sents que el mòbil vibra… però no hi ha notificació: què és i per què passa

UGT denuncia que hi ha una plaga de rates al parc de bombers de Manresa

UGT denuncia que hi ha una plaga de rates al parc de bombers de Manresa

25 anys de la cessió gratis de la pista Castell de Manresa i encara no s'hi ha fet res

25 anys de la cessió gratis de la pista Castell de Manresa i encara no s'hi ha fet res

Catalunya tanca l’estiu amb 28 morts i 145 ferits per ofegament en platges, piscines i pantans

Catalunya tanca l’estiu amb 28 morts i 145 ferits per ofegament en platges, piscines i pantans

Solsona tanca el setembre amb un cap de setmana dedicat als infants de primària i les seves famílies

Solsona tanca el setembre amb un cap de setmana dedicat als infants de primària i les seves famílies

Ni ungles llargues ni faldilles curtes: els codis de vestimenta tornen a l’escola italiana

Ni ungles llargues ni faldilles curtes: els codis de vestimenta tornen a l’escola italiana
Tracking Pixel Contents