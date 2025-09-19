La resposta política a l'expansió de l'església ultra per les xarxes des de Manresa
Els grups municipals consideren un «despropòsit» que l’Institut del Verb Encarnat defensi obertament que el diable és qui hi ha darrere de la normalització LGTBI, l’avortament i el progressisme
L’alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy, ha demanat una entrevista al bisbe de Vic, Romà Casanova, per fer-li avinent que les posicions de l’Institut del Verb Encarnat (IVE) sobre l’avortament, la política de gènere, la comunitat LGTBI, el progressisme i, fins i tot, les tradicions com el correfoc de festa major estan «totalment fora de lloc».
Per Aloy no té cap sentit posar en dubte la presència de dimonis en festes tradicionals que formen part de la cultura catalana.
A més, qualifica directament de «despropòsit» que «criminalitzi l’avortament una comunitat amb pràctiques molt obscures». Per a l’alcalde de Manresa "és lamentable que al segle XXI l’Església doni cabuda a congregacions antidemocràtques".
Marc Aloy (ERC): "He demanat una entrevista al bisbe de Vic per fer-li avinent que les postures de l’IVE estan totalment fora de lloc"
Per la seva part, el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, considera una «irresponsabilitat» unes afirmacions que «no responen a la tradició de l’Església catalana de base i de treball al costat de la societat».
Bacardit creu que hi ha manifestacions de l’Institut del Verb Encarnat que no mostren «el plus de responsabilitat que hauria de tenir qualsevol líder d’una comunitat».
Per això apel·la al fet que la societat vetlli perquè no es llancin missatges que no estan alineats amb una societat democràtica i moderna, ja sigui per part de la comunitat catòlica, evangelista o musulmana.
Ramon Bacardit (Junts): "Cal vetllar que ni els catòlics ni els evangelistes ni els musulmans llancin missatges que siguin antidemocràtics"
El president del grup del PSC, Anjo Valentí, creu que «l’extremisme» que mostra l’Institut del Verb Encarnat «va, fins i tot, en contra del sentit majoritari de la pròpia Església» i creu que el «Bisbe i estaments superiors de l’Església haurien de prendre en consideració aquests posicionaments que no ajuden en el context d’una societat molt guiada per Internet i les xarxes socials».
Anjo Valentí (PSC): "El bisbe i estaments superiors de l’Eslésia haurien de veure que aquests missatges no ajuden"
Roser Alegre, de Fem Manresa, considera «clarament masclistes i homòfobs» els posicionaments que s’han donat a conèixer i assegura que «com qualsevol altre que prediqui qualsevol tipus de fonamentalisme religiós se’ls hauria d’expulsar».
Roser Alegre qualifica de «molt greu i perillós que es facin aquests discursos a la nostra ciutat».
Roser Alegre (Fem): "Com a qualsevol altre que prediqui qualsevol tipus de fonamentalisme religiós se’ls hauria d’expulsar"
D’altra banda, el president del grup Impulsem Manresa, Joan Vila, es mostra categòric: «Amb aquests postulats l’únic que fan és embrutar la imatge de la nostra ciutat i no ens representen en absolut. Si volen servir a Déu el millor que podrien fer és callar».
Vila afirma que Manresa «no necessita aquest tipus de col·lectius. A la ciutat no hi ha d’haver espai per a qui juga amb la consciència de molta gent de forma lesiva. Això no ho podem permetre i no volem gent que atiï focs innecessàriament».
Joan Vila (Impulsem): "Amb aquests postulats l’únic que fan és embrutar la imatge de la nostra ciutat i no ens representen"
Pel Front Nacional, Sergi Perramon, recorda que «vivim en un Estat en el qual hi ha llibertat de culte, però aquesta llibertat ha de ser utilitzada democràticament. Hi ha límits que si s’ultrapassen cal donar una resposta».
Recorda que «les lleis les escriuen els legisladors i cal vetllar perquè cap confessió trepitgi els drets i llibertats que s’han conquerit. L’Església no ha de fer política. Que hi hagi avortament o no ho decideix qui li pertoca no una confessió religiosa».
Sergi Perramon (Front Nacional): "Les lleis les escriuen els legisladors i cal vetllar perquè cap confessió trepitgi els drets que s’han conquerit"
