UGT denuncia que hi ha una plaga de rates al parc de bombers de Manresa
El sindicat assegura que la situació de l'espai per als professionals "és insalubre", amb els rosegadors, paneroles i sense aigua calenta
El Parc de Bombers de Manresa pateix una plaga de rates i de paneroles, segons ha denunciat el sindicat de la UGT. Fonts sindicals asseguren que l'equipament es troba en "un estat insalubre i indigne". I afirmen que "les condicions actuals posen en risc tant la seva salut com la qualitat del servei que ofereixen a la ciutadania". A part vde la presència de rosegadors i dels escarbats, també denuncien problemes a les dutxes, sobretot per la manca d'aigua calenta i un desfassament de l'espai que requeriría una adequació, o com s'ha promés amb reiterades ocasions la construcció d'un de nou.
El sindicat, en un comunicat que ha fet públic aquest matí de divendres, reclama "una actuació urgent per part de les institucions responsables, per tal de garantir unes condicions dignes i segures pels bombers que hi desenvolupen la seva tasca".
A part de les rates i els escarbats, la UGT denuncia que fa 14 dies que no disposen d’aigua calenta degut a una averia a la caldera principal i que la caldera auxiliar porta 6 mesos espatllada sense que s’hagi resolt la incidència. Això fa que s'hagin de dutxar-se al mòdul forestal, que es va inundar arran de les darreres pluges i que també presenta presència de rates. I les mateixes fonts expliquen que "se’ls ha ofert la possibilitat d’utilitzar les dutxes de la Regió d’Emergències, però aquesta opció és inviable pel risc de contaminació creuada amb tòxics i agents cancerígens". Indica que "molts molts bombers han de dutxar-se a la cotxera, el mateix espai on es netegen els equips d’intervenció contaminats amb productes tòxics i cancerígens, fet que implica una greu exposició i vulnera clarament la normativa de seguretat i salut laboral".
El problema amb les instal·lacions del Parc de Bombers no és nova. UGT ha explicat que "el 2013, la Inspecció de Treball va emetre un requeriment a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments sobre les deficiències del parc en matèria d’higiene, seguretat i salut laboral". I que posteriorment, l’octubre de 2024, "el conjunt de treballadors va presentar una queixa formal al Cap de la Regió d’Emergències Centre denunciant la precarietat estructural de les instal·lacions".
Arreglar els problemes denunciats i reformar les instal·lacions actuals seria una solució i la definitiva passaria per la construcció d'un nou parc, prevista i anunciada reiteradament perls políitcs que han estat al davant del departament, però que no s'ha fet fins ara. El parc actual té 40 anys d’antiguitat i no s’ha adaptat a les necessitats operatives modernes, segons UGT. En els propers 5 anys, no és previst que una nova instal·lació, en el cas que es construís, entrés en servei, pel que la millora de la situació és urgent.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger