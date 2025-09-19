La Unitat de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia rep un excel·lent
Cada any més de 180 persones amb afeccions cardíaques passen pel servei per evitar recaigudes
Redacció
La Societat Espanyola de Cardiologia ha reconegut a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de la Fundació Althaia de Manresa com a una unitat especialitzada amb criteris d’excel·lència. Li ha atorgat el segell SEC-Excelente.
Es tracta d’una unitat que atén a persones amb patologies cardíaques amb l’objectiu de disminuir el risc que pateixin un nou episodi cardíac, promoure que segueixin un estil de vida saludable i millorar la seva capacitat funcional. Segons Althaia, l’acreditació certifica la qualitat assistencial de la unitat.
En el procés d’avaluació, la Societat Espanyola de Cardiologia ha valorat tant aspectes d’equipament i materials com de recursos humans, organitzatius i de resultats. El segell acredita que la unitat compleix els estàndards de qualitat assistencial internacionalment establerts, contribuint així a oferir una atenció sanitària més eficaç, segura i centrada en el pacient, segons Althaia.
La unitat d’Althaia
La Unitat de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia està formada per cardiòlegs, fisioterapeutes i professionals d’infermeria, amb la col·laboració de psicòlegs, nutricionistes, rehabilitadors, uròlegs i farmacèutics. Atén persones diagnosticades d’una afecció al cor, com pot ser un infart de miocardi, una insuficiència cardíaca, després d’una intervenció quirúrgica al cor o pacients amb dany cardíac a causa del tractament contra el càncer.
A través d’un programa de rehabilitació cardíaca, es realitzen intervencions per a l’avaluació de l’estat de la malaltia, l’educació en el maneig del risc cardiovascular i la malaltia, l’assessorament sobre l’activitat física, el suport psicosocial per al benestar emocional i l’adherència al tractament farmacològic. Tot plegat per optimitzar la condició física, psicològica i social dels pacients amb malaltia cardíaca.
El programa consta de tres fases. La primera, en el moment agut de la patologia, va de l’ingrés fins a l’alta hospitalària. La segona és la fase ambulatòria, que comprèn des de l’alta hospitalària fins a la reincorporació social activa. Aquest període pot durar de tres a sis mesos. Per últim, la fase tercera correspon a un manteniment continuat al llarg de la vida.
Autocontrol de la malaltia
L’equip també vetlla perquè els pacients tinguin els coneixements suficients per aconseguir tenir un autocontrol de la malaltia i, d’aquesta manera, evitar el risc de possibles recaigudes. Per això, els professionals fan el seguiment i donen la informació necessària al pacient sobre com controlar factors de risc cardiovasculars com la hipertensió arterial, la diabetis, l’obesitat, el colesterol, el sedentarisme i deixar el tabac en el cas dels fumadors.
Menys reingressos
El programa de rehabilitació cardíaca d’Althaia ha estat objecte de diferents projectes de recerca que n’han demostrat l’eficàcia. L’última recerca que s’ha publicat conclou que els pacients amb cardiopatia isquèmica que segueixen un programa d’entrenament d’exercici físic supervisat tenen menys reingressos a l’hospital sigui per malaltia cardíaca o per altres causes, cosa que significa que tenen menys problemes de salut que requereixen atenció hospitalària. Per tant, hi ha evidència científica que aquest tipus d’abordatge és clau per a la prevenció de nous episodis.
El Servei de Cardiologia sempre s’ha impulsat la rehabilitació cardíaca i la prevenció secundària basada en l’exercici físic com a part integral del tractament de la patologia cardíaca per la seva reducció de la mortalitat, reducció dels reingressos i per la millora en la qualitat de vida de la persona, tant en l’àmbit físic com psicològic.
185 pacients a l’any
Cada any, uns 185 pacients completen el programa de rehabilitació cardíaca d’Althaia. Des dels seus inicis, l’any 2007, han estat més de 1.500 les persones ateses a la Unitat, que compta amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris i familiars.
La Unitat de Rehabilitació Cardíaca també impulsa l’Aula Althaia de Cardiologia, un cicle de xerrades informatives adreçades a pacients i a familiars amb l’objectiu de reforçar i ampliar els seus coneixements, proporcionar-los eines per a la millora del seu benestar i, a la vegada, fomentar el suport social i la seva xarxa de relacions personals.
La pròxima sessió, que tindrà lloc l’1 d’octubre, porta per títol “Ara ja soc a casa, ho estic fent bé?”, i anirà a càrrec de Laura Cots Raya, infermera del Servei de Cardiologia d'Althaia. La xerrada, que tindrà format presencial i virtual, començarà a les 3 de la tarda a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Les persones interessades cal que s’inscriguin a través de la pàgina web d’Althaia.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu