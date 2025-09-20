Infraestructures
Ferrocarrils destina 1 milió al túnel de l’estació Viladordis
Aquesta setmana s’ha publicat la licitació de les obres i ara les empreses poden presentar ofertes
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat que invertirà 1,1 milions d’euros per renovar i millorar un tram de la via al túnel de Santa Clara, a l’altura de l’estació de Manresa-Viladordis. L’estació és a l’inici de l’avinguda Francesc Macià, al barri de la Sagrada Família.
Aquesta mateixa setmana, Ferrocarrils ha publicat l’anunci de licitació de les obres. A partir d’ara les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes. Posteriorment hi haurà l’adjudicació i caldrà passar el període d’informació pública abans no s’adjudiquin definitivament i comencin els treballs. Ferrocarrils calcula que els treballs duraran un màxim de dos anys.
L’obra consistirà en la renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara, a l’alçada de l’estació de Manresa-Viladordis, al ramal de Manresa de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Concretament, s’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua. El balast és la pedra utilitzada en la construcció de vies fèrries. Normalment és grava matxucada, i les pedres es disposen sota, entremig i al voltant de les travesses.
Adaptació al canvi climàtic
A més, en un tram d’uns 30 metres en corba a l’entrada del túnel se substituiran les travesses actuals per travesses monobloc amb tacó. Aquestes noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, contribuiran a prevenir possibles incidències quan hi hagi episodis de temperatures extremes. És una forma d’adaptar la infraestructura del ferrocarril als efectes del canvi climàtic.
Segons Ferrocarrils de la Generalitat, aquesta intervenció s’emmarca dins del constant procés de renovació i de manteniment de les instal·lacions que du a terme FGC per continuar donant un servei de qualitat a les persones usuàries, amb l’objectiu d’assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i puntualitat en el servei.
L’estació Manresa-Viladordis és una de les tres parades que tenen els Catalans a la ciutat. Les altres dues són la de Manresa Alta a l’estació d’autobusos, i Manresa Baixador, al carrer Primer de Maig. D’aquestes tres la més utilitzada l’any passat va ser la de Baixador (187.821 usuaris, +21%), Manresa-Alta, amb 114.661 (+22,3%), mentre que a la de Viladordis es van fer 85.502 validacions (+18,6%). FGC té pendent el projecte de soterrament de Manresa Alta fins a una nova estació a plaça Espanya.
