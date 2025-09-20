Ignasiana BTT: l'èxit d'un model de turisme ciclista a la Catalunya central
La cinquena edició del recorregut dels últims quilòmetres del camí de Sant Ignasi ha tigut una valoració postiva per part de participants i organització
Més de 300 ciclistes, clima agradable i una organització molt implicada han estat els tres ingredients clau de la recepta de l'èxit de la Ignasiana BTT, la cursa no competitiva que recorre els últims quilòmetres del Camí de Sant Ignasi i que enguany ha tingut molt bones valoracions tant per part dels participants, la majoria de fora de la comarca, com per la banda de les entitats organitzadores.
L'arribada s'ha fet al claustre del Museu del Barroc igual que l'any passat, però enguany estava cobert amb una bastida i la imatge general ha quedat més deslluïda. Tanmateix, els ciclistes que arribaven a la meta ho feien satisfets amb la cursa en general. En aquesta edició hi ha hagut tres categories: la curta, que sortia des d'Igualada; la llarga, des de Verdú; i la llarga plus, que també tenia Verdú com a punt de sortida, però tenia més desnivell.
El component competitiu del recorregut es va eliminar fa un parell d'edicions i és un fet diferencial que els participants han valorat molt positivament. Com en Pere, un pare de família de Mollet del Vallès que ha fet el recorregut curt amb el seu fill de dotze anys i destacava el fet que "la gent anava molt tranquil·la i hem pogut gaudir del paisatge i dels avituallaments".
Per a en Josep i Sergi Vigues, una altra parella de pare i fill, la Ignasiana ha estat "una molt bona experiència", el tram que més han gaudit ha estat el que anava des d'Igualada fins a Sant Pau de la Guàrdia, on hi havia un dels avituallaments on han pogut descansar i gaudir de les vistes i el menjar. Era la primera vegada que participaven en aquesta cursa i tenen clar que la repetiran. Han vingut des del poble osonenc de Seva perquè un veí del poble els hi va recomanar quan la va fer l'any passat.
És precisament el boca-orella la fórmula que més triomfa a l'hora de difondre aquesta mena d'actes, segons l'opinió del regidor de Turisme de Manresa, Joan Vila. Tenint en compte que el 80% dels participants d'aquesta edició de la Ignasiana eren de fora de Manresa, Vila considera que la gent del territori "ja compta amb els mitjans per saber que es fa la Ignasiana, el que més funciona per promoure aquestes activitats és el fet que la gent tingui bones experiències i les puguin compartir".
A la meta, però, també hi ha hagut alguna queixa, com per exemple la de Judit Peraldés, que ja fa quatre anys que participa en la cursa i creu que "en el tram final des de l'Oller del Mas fins a Manresa hi ha un tros on hi ha moltes herbes i fins i tot arribes a pensar que t'has perdut". No obstant això, la fonollosenca considera que des dels seus inicis la Ignasiana BTT "ha millorat cada any més".
