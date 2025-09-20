El joc promou la mobilitat sostenible a Manresa
Circuits de bicicletes, una gymcana a través del bus urbà i tallers per crear una cistella per a la bici han estat algunes de les activitats que s'han dut a terme aquest matí entre la plaça Sant Domènec i la Porxada
La Setmana Europea de la Mobilitat ha tingut la seva representació a Manresa a través, sobretot, d'activitats divulgatives orientades als infants. La plaça Sant Domènec ha estat el centre de l'activitat, tot i que a la Porxada s'hi ha instal·lat també un circuit infantil de bicicletes. Allà hi havia diverses famílies que valoraven molt positivament el fet que, a banda que es fes un recorregut, també s'ensenyés als infants el significat dels senyals de trànsit.
Josep Valls, un dels monitors de l'activitat, comentava que "és una gimcana que poden fer nens des dels 3 anys fins als 14 i fins i tot més", per aquest motiu considera que "combina força bé la part més lúdica amb l'educativa". L'Eric hi ha anat amb la mare perquè ella volia "fer alguna cosa diferent amb ell" i tots dos han gaudit molt de l'experiència, tot i que se'ls ha fet curts.
Una de les novetats que s'ha introduït en l'edició de l'enguany ha estat una gimcana popular per a infants i famílies amb el bus urbà. Tot i que enguany no ha tingut gaires participants, el regidor de mobilitat de Manresa, Carles Garcia, creu que "pot ser una bona iniciativa per apropar el transport públic a persones que no estan habituades a fer-lo servir".
Explica que el lema de la jornada ha estat "una mobilitat per a tothom" perquè precisament es perseguia l'objectiu de "donar a conèixer el transport públic i altres formes de transport sostenible" i posava l'exemple del programa Conciliabus, que permet recuperar a les famílies aquell temps de dur i anar a buscar els infants de l'escola.
Tant Garcia com Isabel Sánchez, regidora d'Igualtat i Feminismes, han destacat el creixement i millores de serveis que hi ha hagut en el transport públic urbà de Manresa i han deixat clar que la idea és seguir ampliant línies i serveis.
Segons Garcia, les xifres de creixement del bus de Manresa són millors que les de qualsevol altre servei urbà de Catalunya, i la capital del Bages va ser presentada com a cas d'èxit en una taula rodona de la Diputació de Barcelona, també amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Associen els bons resultats al fet que "hem anat a buscar als sectors que no feien servir el transport, com els joves amb la T-18 o el servei nocturn o les famílies amb el Conciliabus".
