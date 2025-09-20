Històries del Bages - Núm. 941
El Quiosc del Mig (2)
La família Bonsfills va mantenir la propietat i gestió de la guingueta durant la República, ja que Maria Bonsfills va decidir construir-la de nou. Es va convertir en el de més categoria dels tres que hi havia al primer tram del passeig Pere III
Al primer tram del passeig Pere III des de primers del segle passat hi va haver tres quioscos de begudes, un a tocar la muralla de sant Domènec, un altre al mig i un tercer al final d’aquest primer tram.
A la segona dècada el Quiosc del Mig estava regentat per Miquel Bonsfills que havia guanyat la concessió el 1918 i se li havia prorrogat a primers dels anys vint.
Al març de 1932 l’ajuntament va fer una proposició amb l’objectiu que «La Comissió de Governació, d’acord amb les disposicions legals, suplint comissió de les ordenances fiscals, en determini les condicions, per a convalidar les concessions d’ocupació de via pública dels actuals quioscos instal·lats en la placeta de Sant Domènec i en el Passeig de Pere III respectant els drets adquirits i fixant temps de vigència». La família Bonsfills va mantenir la propietat i gestió del quiosc durant la República perquè l’1 de febrer de 1944 trobem que Maria Bonsfills Sala, vídua «Que en su calidad de propietaria del Kiosco para la venta de bebidas y refrescos situado en la parte central del Paseo de Pedro III, desea proceder a una total restauración del mismo, llevando a cabo las obres de embellecimiento y ornato cuyo producto acompaña. Que la realización de dicha obra proporcionará sin duda alguna mayor belleza a nuestro Paseo de Pedro III, y como que su coste será muy elevado, desearía que por parte de este Ayuntamiento de su digna Presidencia se concediese una prórroga en la concesión de dicho kiosco por un espacio no inferior a treinta años».
Amb data 24 de febrer del mateix any Maria Bonsfills rebia permís per a construir el nou quiosc que era una mica més gran que l’anterior, però se li imposaven una sèrie de condicions com que l’havia de mantenir en bon estat, no el podia ampliar, ni posar anuncis, ni sotsarrendar sense permís de l’ajuntament i havia de pagar 500 pessetes abans de començar les obres com a impost municipal.
La memòria del projecte especificava que es farien servir totxos de 15, revestits amb marbre artificial. La coberta seria d’estructures metàl·liques que s’aguantarien amb dos peus també metàl·lics i uralita. Per tancar el quiosc hi hauria dues portes ondulades enrotllables i dues mampares metàl·liques de posar i treure.
La il·luminació de la guingueta seria de forma indirecta per l’interior de la cornisa i quatre llums encastats i visibles a la cornisa superior com es mostrava en el dibuix que es va presentar.
La decoració del Quiosc del Mig seria amb el taulell de marbre blanc i marbre artificial color «palla» en el sòcol i que farien conjunt amb les cornises del mateix color que el sòcol.
El projecte anava firmat per Josep Manich Comerma que va ser arquitecte municipal de Sabadell i també el trobem a Manresa, a primers dels quaranta, signant documents com a arquitecte municipal juntament amb Josep Firmat.
Amb data 13 de maig de 1944 el ple municipal encapçalat per l’alcalde Josep Montardit Garcia «Autoriza a dona Maria Bonsfills Sala de acuerdo con el informe de la Comision de Fomento, modificar en la forma técnicamente señalada el kiosko de bebidas del que és concesionaria, situado en la parte central del Paseo de Pedor III».
Al cap d’un temps es va inaugurar el quiosc que presentava una estètica moderna i molt diferent dels tradicionals quioscos que hi havia Manresa i altres ciutats.
Aquest quiosc es va convertir en el de més categoria dels tres que hi havia al primer tram del passeig. En les seves cadires de vímet era freqüent a l’estiu i també a l’hivern - amb uns tendals per protegir-se del fred- membres de la burgesia industrial i comercial manresana fent tertúlia això com famílies benestants prenent un vermut o un refresc al migdia o vespre. També cada dilluns al migdia hi havia el mercat dels pagesos en aquest punt.
A la dècada dels noranta del segle passat es va remodelar completament -a l’igual que els altres dos- i aquest estiu no s’ha obert.
