El Col·legi Mare de Déu del Pilar tindrà 2.500 m2 de recinte polivalent

El Col·legi Mare de Déu del Pilar tindrà 2.500 m2 de recinte polivalent / Arxiu particular

Redacció

Manresa

El Col·legi Mare de Déu del Pilar ha presentat una novetat important de cara aquest curs 2025-2026: un recinte polivalent de 2.500 metres quadrats destinat a facilitar als estudiants la pràctica de les múltiples disciplines esportives, musicals i teatrals

