Educació
El Col·legi Mare de Déu del Pilar tindrà 2.500 m2 de recinte polivalent
Redacció
Manresa
El Col·legi Mare de Déu del Pilar ha presentat una novetat important de cara aquest curs 2025-2026: un recinte polivalent de 2.500 metres quadrats destinat a facilitar als estudiants la pràctica de les múltiples disciplines esportives, musicals i teatrals
