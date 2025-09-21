Entrevista. | Miquel Moncunill Fumaz. Gerent de la funerària Mémora al Bages. El seu equip és el que gestiona més serveis funeraris a la comarca, uns 1.200 a l’any, amb un pes creixent de les incineracions i dels comiats molt personalitzats. Testimoni diari de com la mort sacseja les famílies, explica que poder ajudar-les en moments tan delicats resulta gratificant. El seu pitjor moment va ser quan la mort del seu germà el va convertir, alhora, en gerent i client.
«Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
Quan es va plantejar el seu futur professional no li va ni passar pel cap dedicar-se a les pompes fúnebres, però el seu perfil sembla que el predisposava: planta de jugador de bàsquet, vestit i corbata lluïts amb naturalitat, i posat de jove formal. Vist amb perspectiva, no es fa estrany que el surienc Miquel Moncunill s’hagi enamorat del sector on va entrar per fer de comptable, i on ara és el responsable d’uns 1.200 serveis funeraris a l’any com a gerent de Mémora al Bages.
Amb quina sensació entra un jove a treballar en una funerària?
Evidentment, no era la feina que havia volgut fer des de petit, no crec que hi hagi cap nen que ho faci, però de seguida em va agradar. Em van contractar com a comptable, però des del primer dia van voler que participés en totes les feines, des de recollir a les cases fins a conduir el cotxe fúnebre, i això em va anar molt bé per entendre el negoci. Hi va haver qui em va dir que m’esqueia. Sempre he estat una persona reservada i formal, i tinc un físic que sembla que hi va bé. No tothom pot treballar en una funerària.
No?
No. Cal acompanyar les famílies en un moment molt delicat, potser dels pitjors de la seva vida, i cal tenir una sensibilitat especial per apropar-t’hi però no d’una forma invasiva. Has de connectar-hi sense envair la seva privacitat. A més, és una feina de 24 hores 7 dies a la setmana i en la qual cometre errors pot ser un gran problema. Els detalls són molt importants. Ara, per exemple, quan retirem un difunt de la seva habitació, abans de marxar deixem el llit fet. Aquestes coses es valoren molt.
Costa trobar personal?
Nosaltres demanem persones polivalents, que siguin capaces de baixar un difunt d’un tercer pis, que puguin condicionar-lo, que puguin conduir un cotxe, que siguin capaços d’acompanyar la família... De vegades costa, però al final sempre acabem trobant persones adients. Encara que pugui sorprendre, a la gent que treballa en una funerària acostuma a agradar-li molt. Suposo que és perquè ajudes les famílies i això t’omple, et sents útil. A més, la majoria de les vegades la gent és agraïda, i resulta gratificant.
Manresa és un cas atípic de ciutat amb tres funeràries, i Santpedor i Súria en tenen tant d’Àltima com de Mémora. Treballar al Bages és més complicat?
Realment, el cas de Manresa és molt poc habitual. La competència condiciona en el sentit que et fa millorar, has de fer-ho molt bé i que et triïn. És evident que els costos surten millor si tens menys tanatoris en una comarca, però jo trobo molt bé que les empreses s’esforcin per apropar-se als pobles, i en alguns casos el que hem fet és partir de professionals locals que ja hi treballaven.
L’obertura del tanatori amb crematori el 2020 resol un tema pendent durant dècades, i que devia ser un punt d’inflexió.
Sí, obrir un crematori és un tema delicat, i ha costat temps, però ha estat un pas important, perquè des que no cal anar a incinerar fora de Manresa el nombre d’incineracions ha crescut. Ara, al conjunt del Bages, un 52% dels difunts són incinerats. Però hi ha dos comportaments diferenciats: a Manresa i l’entorn immediat arriba al 58%, mentre que, als pobles petits més allunyats encara predomina la inhumació.
A què ho atribueix?
Suposo que als pobles hi ha més cultura d’anar als cementiris, de la mateixa manera que també es fan més cerimònies religioses que a la zona més urbana. Això també es nota en que als pobles petits es tendeix més a deixar les cendres al cementiri, i a Manresa, a portar-les a casa. És possible que sigui perquè en un poble el cementiri és més a prop i és més fàcil anar-hi a fer una visita si se surt a fer un volt o a comprar. Tot i així, això evoluciona: a Artés, per exemple, el 2022 teníem un 17% d’incineració i ara estem entorn del 30%.
Tractar sempre amb gent que està trista entristeix el caràcter?
Jo diria que no, perquè estem treballant i pendents, per exemple, de si la família està en un moment en què la pots ajudar o és millor deixar-la sola. A més, és molt important no emportar-nos la feina a casa. Veiem casos de joves o pares i mares joves que són molt dolorosos i, encara que, de vegades, sigui difícil, quan surts de la feina has de desconnectar. Si no, et podria sobrepassar.
La situació més dura que recorda?
En el meu cas va ser quan vaig perdre el meu germà de mort sobtada als 34 anys. Vaig haver de fer els dos papers, de gerent de la funerària i també de família. Fora d’aquest cas, el més dur és quan hi ha un infant. Resulta molt complicat. Sempre és horrorós.
En aquests moments tots som iguals?
Sí, perquè no és el curs natural de la vida. En casos menys dramàtics hi ha més diferències, però una defunció sempre pesa, encara que sigui una persona gran. Tots reaccionem més com podem que com volem. Naturalment, és més fàcil acceptar que se’n vagi una persona de 95 anys, però aquesta expressió tan típica de ‘ja era gran’, com volent dir que no és important, és un error. Ningú no vol que es mori el seu avi, per gran que sigui.
No portar infants als funerals és encertat o és un error?
La primera mort que recordo és la de la meva àvia, quan jo tenia 7 anys, i no vaig entendre gaire què volia dir que havia mort. Potser el millor lloc per ajudar-los a comprendre-ho no és el funeral, sinó el tanatori, on se’ls pot parlar i, per exemple, poden portar un dibuix i donar-lo a la persona que se’n va. Però això, evidentment, depèn de cada família.
Tenim una relació natural i saludable amb la mort?
Jo crec que, fins fa un temps, hi havia més tabú i tothom s’ho guardava tot més per a ell. Ara em sembla que estem millorant. Es més fàcil compartir el que se sent.
Als tanatoris ja s’hi fan fins i tot cerimònies religioses. Estan substituint les esglésies?
La veritat és que ara els capellans ja fan les cerimònies al tanatori amb la mateixa naturalitat i proximitat amb les famílies amb què ho feien a la parròquia. Però en això també hi ha diferència entre Manresa i la comarca. Als pobles els funerals encara es fan més a les esglésies.
La missa té gairebé dos mil anys. Els oradors que porten la cerimònia estan inventant el seu substitut laic?
No sé si s’inventa, però s’aprofita que a l’oratori hi ha molta més flexibilitat. Vàrem tenir una família que ens va demanar que servíssim una copa de cava al final de la cerimònia; hem tingut bombers que han fet sonar les sirenes, moteros que han aparcat les motos a la porta, i una família ens va demanar que apartéssim els bancs i poséssim unes taules amb un pica-pica per poder menjar alguna cosa drets mentre es feien els parlaments. La cerimònia laica té uns patrons més o menys establerts que normalment es segueixen, però segurament amb els anys anirem veient que va evolucionant.
Quina és la millor manera de consolar, i quina és la pitjor?
La millor no ho sabria dir, perquè cada persona és un món i no sé si hi ha una fórmula per a tothom. El que no s’ha de fer és treure-li importància a la defunció ni parlar més d’un mateix que del difunt. Pots explicar allò que has compartit amb qui ha mort, però no explicar la teva vida.
La població estrangera utilitza els mateixos serveis?
La major part dels musulmans són repatriats. Alguns, però molt pocs, utilitzen els cementiri musulmà de Manresa. Molts asiàtics acostumen a tornar al seu país quan són grans. En el cas de Xina, per exemple, no s’hi permet entrar cadàvers, només si estan incinerats. Els sud-americans també fan moltes repatriacions, però ja n’hi ha una part que és enterrada aquí.
Acabaran online, com tothom?
D’aquí a un segle no ho sé, però en el futur proper no ho crec. Un funeral continua sent un fet molt de contacte humà. El que sí que ja tenim és familiars a l’estranger que demanen veure la cerimònia per streaming. A Barcelona ja existeix. Si notem que hi ha més demanda, ens pensaríem fer-ho també aquí.
El moment més incòmode en una defunció és, precisament, ocupar-se dels tràmits parlant amb vostès. Ho noten?
Sempre apareix de forma natural algú que fa aquest paper d’interlocutor, parla amb nosaltres i comenta amb la resta de la família els preparatius de la cerimònia, que ara ja no és sempre idèntica per a tothom i, per tant, requereix una certa organització i l’acord dels membres de la família.
No hauria de ser possible morir-se i ser enterrat per pocs diners?
El servei que oferim té uns casos materials i de personal que s’han de cobrir. I diria que, comparat amb altres ciutats, a Manresa és una mica més barat.
Tothom té el que es mereix?
Si estàs disposat a pagar-ne el preu, sí.
Millor qualitat i pitjor defecte.
Relativitzo molt les coses, per bé i per mal.
Quant és un bon sou?
El que et faci estar-ne content.
Nota pressió estètica social?
No.
Llibre que li agradaria signar?
«El rellotger», de Gustav Meyrink.
Una obra d’art.
«L’hivern», de Vivaldi.
En què és expert?
En res.
Què s’hauria d’inventar?
El trasllat instantani.
Déu existeix?
Sí.
Amb quin personatge històric o de ficció li agradaria sopar?
Satoshi Nakamoto.
Un mite eròtic.
La meva dona.
Acabi la frase. La vida és...
Una carretera amb moltes cruïlles on tries cap on vas.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular?
Bona.
Faci un paradís amb tres ingredients.
La família, bon temps i una pilota de bàsquet.
Un lema per a la seva vida.
Això també passarà.
Biografia
Gestionant un servei molt especial. Miquel Moncunill Fumaz va néixer a Súria del 8 de gener de 1987, fill de Joaquim, secretari interventor municipal, i de Maria Àngels, professora de música. És el gran de tres germans. Té parella, la Laia, amb qui surt des dels 13 anys, i un fill, el Miquel. Va estudiar al Sagrat Cor, a l’IES Mig món i Administració i Finances a l’Institut Lacetània de Manresa. Posteriorment va fer un mòdul superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. També té estudis de música. Va tenir la seva primera feina al bar d’uns tiets a Valls de Torroella. Després de treballar un temps en un magatzem de Sant Fruitós, es va incorporar a Mémora el 2012 per fer-hi principalment de comptable. És el gerent de l’empresa al Bages des d’octubre del 2021. L’empresa té tanatoris a Manresa, Súria, Navàs, Sallent, Balsareny, Artés i Santpedor, realitza uns 1.200 serveis cada any i té 31 empleats comptant els col·laboradors. Quan no treballa li agrada jugar a bàsquet, a pàdel i al golf, tocar el piano, escoltar música, llegir i passar temps amb la família.
