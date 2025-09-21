La fira de Playmobils de Manresa tindrà un diorama dedicat al miracle de la Llum
La mostra se celebrarà els dies 27 i 28 de setembre al Museu de l'Aigua i el Tèxtil
Redacció
Un diorama de grans dimensions dedicat al miracle de la misteriosa Llum de Manresa serà la principal novetat de la Fira de Playmobils que el cap de setmana vinent, 27 i 28 de setembre, se celebrarà al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la capital del Bages.
L'equipament acollirà per novè any consecutiu la fira. Obrirà de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Es podran veure fins a 10 diorames diferents, creats per l’associació Click & Clack.
Les escenes recrearan tant moments de la vida quotidiana com episodis històrics.
A més a més, hi haurà la II mostra de petits diorames fets per infants i joves manresans de 6 a 18 anys. N’hi haurà una dotzena.
Entre els diorames que es podran veure als antics dipòsits en destacarà un de grans dimensions dedicat al Miracle de la Llum de Manresa. És l’origen de la festa de la llum. El muntatge recrearà les desavinences entre Manresa i el bisbat de Vic arran de la construcció de la séquia per fer front a la sequera, desavinences que es van acabar amb el miracle de la Llum.
També mostrarà altres motius relacionats amb la festa com el castell de Balsareny, el seguici reial del rei Pere III, l’escridassada del poble al bisbe, justes i oficis medievals.
La fira també permetrà participar al concurs El Click Amagat que consisteix a trobar en cada diorama un Playmobil que no hi correspon. Els encertants participaran en el sorteig de diversos lots de productes.
La Fira està coordinada pel Museu de l’Aigua i del Tèxtil - Parc de la Séquia i compta amb la col·laboració de l’associació Click & Clack, entitat sense ànim de lucre formada per col·leccionistes i aficionats als Playmobils.
Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a la pàgina web del Parc de la Séquia o bé a la taquilla del Museu de l’Aigua i el Tèxtil.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà