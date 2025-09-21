L’equip de demències de Manresa ha doblat el nombre d’usuaris en 10 anys
La unitat està formada per especialistes de Sant Andreu Salut i Althaia
La Unitat Ambulatòria de Demències de Manresa va atendre l’any passat 1.849 persones. Són el doble que no pas fa 10 anys, quan es va posar en marxa. Any rere any la incidència de les malalties de deteriorament cognitiu augmenta. Per diverses circumstàncies com l’envelliment de la població i perquè ha millorat ostensiblement la capacitat de diagnosticar l’afecció. L’Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa més comuna i temuda. Suposa el 70% dels casos de demència. Tot i els avenços en medicina i la intensitat de la recerca científica en aquesta línia, no hi ha cura. Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer.
Les comarques centrals compten amb la Unitat Ambulatòria de Demències fruit del treball conjunt dels principals referents en salut del territori: l’Hospital de Sant Andreu i Althaia, a més a més d’Atenció Primària. Per dir-ho d’una forma planera, és una única porta d’accés als serveis i recursos que fan falta per abordar malalties de deteriorament cognitiu.
Una unitat pionera
Manresa va ser un dels primers llocs on es va posar en marxa un servei d’aquest tipus. Va ser l’any 2014. Llavors va atendre 900 persones, recorda la directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu, Olga Sabartés. Deu anys més tard, el 2024, ja han sigut més del doble. Són més persones ateses i això també vol dir més visites per fer-ne seguiment. «Sense el treball en equip per part d’Althaia i per part de Sant Andreu, això no seria possible».
L’equip està format per professionals de diferents disciplines de Sant Andreu i Althaia que d’acord amb l’expertesa de cadascú convergeixen en l’objectiu comú de tractar les demències. Sabartés destaca, que una de les peculiaritats del servei és que “no tan sols pretén diagnosticar la malaltia, fer el seguiment i el tractament si s’escau, sinó fer-ho de forma integral de manera que es pugui establir un pla d’intervenció global quan es diagnostica la malaltia” pensant en l’usuari afectat però també amb la família.
Segons Sabartés, “el que els professionals hem de garantir és que hi hagi un seguiment no només des del punt de vista mèdic sinó també d’altres eines per tirar endavant com suport psicològic, que hi ha de ser, i també des del punt de vista social”.
Per demència s’entén l’aparició de signes que interfereixen en l’activitat de la vida diària sense que hi hagi una explicació plausible. Tot acostuma a començar amb una pèrdua de memòria. «Si ens preocupa perquè ens passa d’una forma més freqüent del que hauria de ser o no hi ha cap factor extern com l’estrès, hem d’anar al meu metge de família per explicar-li el cas i que el valori».
Atenció Primària acostuma a ser la porta d’entrada a l’equip d’avaluació de la unitat. A partir d’aquí es posa en marxa el protocol d’actuació consensuat entre tots els actors que en formen part.
S’estableix un primer cribratge en funció de si l’usuari és major o menor de 75 anys. Per expertesa, els majors de 75 anys, que poden presentar més d’una malaltia, s’atenen directament a Sant Andreu on hi ha el servei de Geriatria. Els menors de 75 anys es valoren també en primera instància a Sant Andreu i es complementa amb Neurologia d’Althaia.
Per fer un diagnòstic precís -de moment no es detecta precisament amb una analítica tot i que acabarà sent possible si es tenen en compte els darrers avenços científics primer cal una bona exploració física i proves «que en diem bateries neuropsicològiques». Si cal, també exàmens complementaris. L’equip avalua, finalment, si hi ha demència i quin tipus.
Althaia i Sant Andreu, referents
La Unitat de Demències de Manresa dona cobertura a les comarques del Bages, Moianès i Solsonès, i també al Berguedà. Es tracta d’un servei que ofereixen en conjunt dos els dos principals referents en salut i en atenció sociosanitària del territori: la Fundació Sant Andreu Salut i la Fundació Althaia. Cadascun d’ells aporta la seva expertesa per fer front a unes malalties, els trastorns neurodegeneratius, que cada cop són més prevalents. Aquesta col·laboració aporta valor al territori i assumeix i posa en pràctica la filosofia que l’usuari, el pacient, és al centre de tot per poder-li garantir una millor atenció en funció de les seves necessitats. En aquest cas l’atenció dels recursos i els professionals de les dues institucions sanitàries i assistencials. Aquesta experiència conjunta de serveis compartits també es dona en l’atenció a la cronicitat.
