«Les persones amb Alzheimer encara hi són, hi continuen sent»
El president de l’Associació de Familiars de Malalts, Pep Garcia, recorda que els malalts senten emocions
El president de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències de les comarques centrals, Pep Garcia, ho té clar: «Les persones amb Alzheimer encara hi són, hi continuen sent». Encara que sovint se les deixi de banda, tant la gent del seu entorn com les administracions. El mateix passa amb els cuidadors, generalment dones. També té molt clar que l’única part que els malalts mantenen intacte és la de les emocions. Música, sentiments, olors, paisatges... «No poden expressar-ho, però si es donen les condicions, ho poden treure. El canal de les emocions és obert».
Garcia fa xerrades sobre la seva experiència amb l’Alzheimer, que ha viscut de prop. És directe, amb un llenguatge entenedor i sovint colpidor. A les conferències «jo sempre dic que si mai tinc Alzheimer, vull que em donin canelons, paella, xocolata i croquetes. Potser no m’ho acabaré, però sentiré allò que em va donar plaer durant tota la vida, i els plaers formen part de les emocions».
Acompanyament
Assegura que sovint l’entorn d’una persona amb Alzheimer, els amics o la colla, desapareixen perquè «tenen por de no saber què dir o de com reaccionarà». És una situació que s’ha de revertir. «No et podrà dir hola què tal, però si t’hi acostes se sentirà acompanyat i estimat. Ell sabrà que està amb algú i tu sabràs que estàs amb ell».
També demana més atenció per part de les administracions. «Igual que amb la vellesa en general i amb les malalties de final de vida, l’Administració no sap com s’ha de tractar i abandona les famílies».
Reclama suport emocional, econòmic i logístic per als cuidadors, «que s’hi deixen l’ànima i peten perquè són 24 hores de neguit dia i nit». Sovint els acompanya un sentiment de culpa que s’han de treure de sobre, diu. A les xerrades els recorda que «si voleu cuidar bé, guardeu-vos estones per viure i carregueu piles per estar amb ells». L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i d’Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, organitza sessions d’ajuda mútua.
Peça fonamental
La directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu, Olga Sabartés, creu que els cuidadors «són una peça fonamental del sistema i no els cuidem prou». Sovint detecten cuidadors amb sobrecàrrega.
A Sant Andreu porten a terme tallers de cuidadors experts durant els quals una cuidadora explica la seva experiència. «La perversió del sistema és que han de tenir algú que cuidi el malalt perquè puguin venir. És un detall que sembla que no hi sigui, però hi és», fa notar. També diu que «hi ha d’haver empatia i contacte. Sempre he pensat que voldria que em diguessin bon dia perquè és una manera de tenir cura i transmetre estimació. Sense infantilismes, sinó amb respecte».
Sopar solidari
Coincidint amb els 25 anys de la seva fundació, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès celebrarà el pròxim 26 de setembre un sopar solidari al Celler Abadal, a Horta d’Avinyó. Es dona el cas que és el mateix lloc on fa 25 anys i també durant un sopar, va néixer l’associació. Hi haurà l’actuació del músic manresà Manel Camp, les pianistes Elisenda Duocastella i Glòria Ballús, la intervenció de la parella formada per Anna Vilajosana i Xavier Serrano i el cantant Salva Racero. El preu del sopar és de 100 euros per cobert. També hi poden col·laborar empreses i entitats, així com a partir de la fila zero.
Envelliment i diagnòstic
L’Alzheimer i les demències en general cada cop seran més prevalents, alerta la directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu, Olga Sabartés, perquè cada vegada la població és més envellida i pequè es diagostica més precoçment. A les comarques centrals, però, s’hi afegeix una dificultat, que és la dispersió geogràfica. A la Catalunya central hi ha 65 habitants per quilòmetre quadrat, i al conjunt de Catalunya són 246. Això fa més complex poder arribar a tothom, diu Sabartés. «Estem treballant per ser més eficients». Per altra part es diagnostica d’una forma més precoç i també més eficient. La recerca farà possible que aviat es pugui diagnosticar amb una anàlisi de sang. n
