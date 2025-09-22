Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Althaia proposa una sessió de ioga per trencar l’estigma sobre la salut mental

La sessió se celebrarà aquest dissabte al matí i pretén fomentar valors com l'autocura i la solidaritat

La inscripció es podrà formalitzar a la seva pàgina web o de manera presencial el mateix dia de l'activitat

Tots els beneficis es destinaran al projecte de mecenatge de Salut Mental d’Althaia

Tots els beneficis es destinaran al projecte de mecenatge de Salut Mental d’Althaia / Arxiu particular

Redacció

Manresa

Sota el lema Mou-te per la salut mental, aquest dissabte, 27 de setembre, se celebrarà la primera edició del Ioga solidari, una activitat oberta a tothom que es durà a terme al Parc de l’Agulla, un entorn ideal per connectar amb la natura i amb un mateix.

Una activitat que està organitzada per la Fundació Althaia i que vol fomentar valors com l’autocura, la solidaritat i la participació i, a la vegada, contribuir a trencar l’estigma sobre la salut mental. Tots els beneficis es destinaran al projecte de mecenatge de Salut Mental d’Althaia.

L’arribada dels participants està prevista a partir de les deu del matí. La classe, que començarà a les onze i que durarà unes dues hores aproximadament, està pensada per a persones de tots els nivells i edats. Només cal portar estoreta, roba còmoda i aigua.

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web d’Althaia, o bé de manera presencial el mateix dia de la sessió. El cost de l’activitat és de 12 euros que, a més de la participació, inclou una bossa d’avituallament i un obsequi. També s’ha habilitat una fila zero per a les persones que vulguin col·laborar sense assistir-hi presencialment.

Notícies relacionades i més

Millora de l'Àrea de Salut Mental

Althaia té en marxa un projecte de mecenatge per millorar l’atenció de l’Àrea de Salut Mental. Els objectius del qual són aconseguir recursos per poder investigar i, alhora, posar en marxa nous programes de suport que facilitin la recuperació del projecte de vida a persones amb problemes de salut mental i evitar així que tinguin possibles recaigudes, a banda de poder humanitzar els espais on s’ofereix l’atenció.

