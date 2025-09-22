Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Els forts ruixats que causar estralls aquest diumenge al Bages van anar acompanyats d'una forta activitat elèctrica
L'episodi de ruixats que va afectar aquest diumenge el Bages va anar acompanyat d'una forta tempesta elèctrica. Prova d'això, un usuari ha compartit amb Regió7 un clip on es veu com un llamp impacta en una zona de vegetació a tocar de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Segons l’Aemet, a la capital del Bages es van registrar ahir 30,6 litres per metre quadrat.
Els llamps, però, no van ser la causa principal de les incidències més destacades a la regió central aquest diumenge. Les fortes precipitacions van obligar a tallar carreteres i fins i tot van interrompre durant unes hores la circulació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Manresa i Barcelona a causa de la caiguda d’una pedra a la via. Els registres de pluja van ser especialment intensos a la zona de Montserrat, amb un pic de 126,4 litres a l’estació de Montserrat-Sant Dimes.
Precisament a Montserrat, els efectes del temporal es van fer notar amb força. Una trentena de persones que feien una excursió van haver de ser rescatades, mentre que cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat van donar suport a Ferrocarrils de la Generalitat per evacuar unes 27 persones de l’estació superior del funicular de Sant Joan, que no podia circular per obstacles a la via. Els excursionistes, en bon estat, van ser traslladats amb vehicles dels Bombers pel camí cap al mirador, no apte per a transport privat. A més, dues esllavissades simultànies van obligar a tallar els accessos per carretera al monestir de Montserrat des de Marganell.
Al llarg de la jornada, el telèfon d’emergències 112 va rebre 670 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges intenses, el 10,5% de les quals provenien del Bages.
