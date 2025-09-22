Fem Manresa proposarà al ple ampliar les visites guiades per conèixer la ciutat
Es vol aprofitar l'èxit que van tenir propostes com "La Manresa Desconeguda" durant la Festa Major
Redacció
El grup municipal Fem Manresa presentarà al pròxim ple, que se celebrarà aquest mateix dimecres, una moció amb propostes per ampliar i diversificar l’oferta de visites guiades organitzades per l’Ajuntament de Manresa. Això, després que, aquesta última Festa Major i també en anteriors edicions, el cicle de visites "La Manresa Desconeguda" hagi esgotat entrades, confirmant un èxit que fa anys que s’allarga. Fem Manresa vol aprofitar el potencial d’aquest tipus de visites culturals, ampliant-les i no limitant-les als dies de Festa Major.
Unes activitats, expliquen des del grup, que posen en valor la història industrial, el moviment obrer i la memòria democràtica de la ciutat; establint mecanismes per facilitar l’adquisició presencial d’entrades; i fomentant la participació de l’alumnat dels centres educatius de Manresa. Des de fa anys, el consistori impulsa, coincidint amb la Festa Major, el cicle "La Manresa Desconeguda", que ha tingut sempre una gran acollida.
Enguany, per exemple, s’han pogut visitar espais com l’interior del cinema Atlàntida o els llocs vinculats a la repressió franquista de fa 50 anys. L’èxit ha estat tan gran que les entrades es van exhaurir en menys de deu minuts, deixant fora a persones interessades, especialment aquelles amb dificultats per utilitzar les plataformes digitals.
"Manresa té una història rica i diversa, amb episodis com la vaga de les treballadores de la Fàbrica Nova o les detencions de 1975, que formen part de la nostra memòria col·lectiva i també del nostre patrimoni cultural. És imprescindible reivindicar-los i explicar-los a les noves generacions", han assenyalat des de Fem Manresa. Actualment, l’Ajuntament ofereix visites de pagament com "Manresa, cor de Catalunya", "Manresa universal", "la ciutat de Sant Ignasi", "Torre Lluvià, Balç i Vi", "Manresa Endins" o "el Museu del Barroc de Catalunya".
No obstant això, des del grup municipal es considera que cal donar més espai a aquelles visites que expliquen la ciutat des d’un vessant històric i de memòria democràtica, i fer-ho col·laborant amb entitats culturals, socials i de memòria històrica de la ciutat.
Des del grup, se subratlla la importància de potenciar activitats culturals com les visites guiades de "La Manresa Desconeguda", les quals, sense implicar la gran inversió de recursos públics que han suposat macroprojectes com el Museu del Barroc o Manresa 2022, poden ser més accessibles, enriquidores i transformadores per a la ciutadania.
