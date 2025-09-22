Junts a Manresa tornarà a demanar al ple sobre un possible frau al padró
El principal grup de l'oposició al consistori reclamarà també mesures efectives per als comerciants afectats per les obres a la ciutat
Redacció
El grup municipal de Junts a Manresa portarà al ple que se celebrarà aquest dimecres, de nou, més preguntes i precs sobre un possible frau al padró municipal que ja fa uns mesos que denuncien. A més, també es plantejaran mesures efectives per als comerciants que han estat afectats per les obres a la ciutat, una continuïtat en la renovació de l'enllumenat públic i una major transparència en la gestió del patrimoni a la ciutat.
Ramon Bacardit, líder del grup, ha recordat que el govern ja va rebutjar el passat mes de maig la proposta de Junts per elaborar una ordenança específica per prevenir el frau en l’empadronament. Fent al·lusió als casos detectats a altres municipis, Bacardit ha instat l'alcalde de Manresa a "reconèixer el problema i no negar l'evidència com va fer en el ple del maig".
Altres precs i preguntes
La portaveu del grup, Mònica de Llorens, ha reclamat celeritat en l’aplicació de les mesures compensatòries aprovades el mes d’abril per donar suport als comerciants. Tres mesos després de l’anunci de possibles mesures, com la gratuïtat de la zona blava els dissabtes o tiquets d’aparcament gratuït, aquestes encara no s’han concretat.
En un sentit similar, la portaveu també ha avançat que es demanarà conèixer els plans per a completar la substitució de l'enllumenat públic a tecnologia LED, que reconeixen que ha comportat una reducció del 40% en el consum i que ha aportat més seguretat. També reclamen que les actes de la Comissió de Patrimoni siguin públiques i accessibles a qualsevol ciutadà que les sol·liciti.
Finalment, el principal grup de l'oposició demanarà reforçar la senyalització horitzontal i vertical del carrer Barceloneta, a tocar de la Clínica Sant Josep, per garantir la prioritat dels vianants i reduir la pressió del trànsit rodat.
