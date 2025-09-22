Manresa programa una trentena d'activitats per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans
La plaça de Sant Domènec serà el centre neuràlgic de la festivitat, que inclourà tallers, música i trucs de màgia
Redacció
Manresa celebrarà un any més, a partir del primer d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans. Una festivitat que compta amb un programa d’actes format per més de 30 activitats que impulsa l’Ajuntament de Manresa, el Consell Municipal de les Persones Grans i altres entitats de la ciutat. La novetat d’enguany és l’organització d’una festa a la plaça de Sant Domènec que permetrà a les persones grans gaudir d’activitats i tallers, així com d’un espectacle de màgia i música.
L’objectiu de la festa i de l’extens programa d’activitats és donar visibilitat a les persones grans i a les entitats que durant tot l’any treballen per a la ciutat. A més, també pretén ser un aparador de l'ampli ventall d’activitats lúdiques i formatives que s'ofereixen a la ciutat amb l'objectiu de generar espais de trobada i de relació a l’espai públic.
L’acte institucional tindrà lloc el dimecres 1 d’octubre a les set de la tarda, i comptarà amb la intervenció de Valentí Junyent i Torras, que amb la ponència titulada “Fer-se gran és un privilegi”, inaugurarà les Aules de les Persones Grans. Durant el mateix acte també es lliurarà l’11è Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa. L’entrada és oberta a tota la ciutadania.
Activitats durant tot el mes
La novetat i acte central de la celebració serà la Festa del Dia Internacional de les Persones Grans, liderada pel Consell Municipal de les Persones Grans de la ciutat, que se celebrarà el dissabte 4 d’octubre a la plaça de Sant Domènec.
Durant tot el dia hi haurà una fira d’entitats, activitats, mostres de tallers, un espectacle de màgia amb el Màgic Pol i un concert final amb Rubber Soul que convidarà a fer un viatge a l’univers dels The Beatles.
Altres actes inclosos en el programa són una sortida cultural a Montserrat, formacions com ara "Em jubilo, i ara què?" i "Com podem fer sentir còmodes a les persones grans LGTBI?", la taula rodona sobre "Projectes +65", una mostra de teatre veïnal, les Rutes del canvi i els Vermuts modernistes, entre moltes altres.
L'agenda d'actes
DIMECRES 1 D’OCTUBRE
A les 9 h a la plaça Major; Penjada de la pancarta i lectura del manifest “1 d’octubre: dia internacional de les persones grans”. Organitza: Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa
A les 19 h al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa; Acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans. Inauguració de les Aules de les Persones Grans de Manresa amb la ponència “Fer-nos grans és un privilegi”, de Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa, 2011 – 2020.
Seguidament, lliurament de l’11è Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa. Organitza: Ajuntament de Manresa, Consell Municipal de les Persones Grans i Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa
2, 16 I 23 D’OCTUBRE I 6 DE NOVEMBRE
De 9 a 11 h a l’Escola d’Arts i Oficis Municipal (carrer Infants, 2); ART K’SUMA. Procés artístic entre persones grans i persones joves que finalitzarà amb un mural fotogràfic a l’espai públic. Es requereix inscripció prèvia. No cal tenir coneixement de fotografia. Taller gratuït. Organitza: Ajuntament de Manresa
DIJOUS 2 D’OCTUBRE
A les 17.30 h a l’Espai Aloy (planta baixa de l'edifici FUB4, av. Universitària, 10); Presentació del llibre “La iaia Maria se’n va a estudiar a la universitat”. De l’autora M. Carme Carrió Salabernada. Organitza: UManresa
DISSABTE 4 D’OCTUBRE
Durant tot el dia a la plaça Sant Domènec; Festa del Dia Internacional de les Persones Grans. Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de les Persones Grans:
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h - Fira d’entitats de Persones Grans
A les 10.30 h - Mostra de “Cançons de tots els temps”
A les 11 h - Tallers
A les 17.30 h - Espectacle de màgia “Polifacètic” amb Màgic Pol
De 17 a 19 h – “Emprova’t el Traje Max, el vestit modular de simulació d’envelliment”
A les 18.45 h - Coral USènior
A les 19 h - Concert amb Rubber Soul interpretant The Beatles
DIUMENGE 5 D’OCTUBRE
A les 10 h a la plaça Porxada; Veinàlia: trobada de puntaires i cargolada. Activitat gratuïta. Cargolada de pagament. Organitza: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
DEL 6 AL 24 D’OCTUBRE
De 16.30 a 20 h al Casal de Joves La Kampana; Exposició “Amor i avis”. Organitza: Regió7
DIMARTS 7 D’OCTUBRE
A les 16 h als habitatges amb serveis de Manresa (plaça Major); Taller de ceràmica “L’empremta del temps en fang: mans d’art, mans de vida”. A càrrec de Iona Ceràmica. Durada: 2 hores. Cal inscripció prèvia. Organitza: SAS
A les 17 h a l’espai de suport Mémora (c. Carrió, 10); Xerrada “Petits consells per a grans persones”. A càrrec dels Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de promoure la cultura de la seguretat i de la prevenció a la ciutadania. Cal reservar plaça al telèfon 93 875 39 13. Organitza: Espai Suport Mémora Manresa–Bages
DIMECRES 8 D’OCTUBRE
De 9 a 18 h a Mataró; Trobada i intercanvi amb Mataró. En el marc del projecte “Ciutats amigues de les Persones Grans”. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Organitza: Ajuntament de Mataró i Ajuntament de Manresa
DIJOUS 9 D’OCTUBRE
A les 10.30 h a l’Associació de Veïns Sagrada Família (c.Penedès, s/n); 1r Concurs de la memòria de la ciutat de Manresa. Passaparaula i reptes cognitius. Organitza: AV Sagrada Família
A les 19.30 h als Multicinemes Bages Centre; Projecció del documental “Mentre siguis tu. L’aquí i ara de Carme Elias”. Entrada gratuïta. Organitza: AFABBS
DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
De 10.30 a 12.30 h a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20); Vermuts modernistes. Visita guiada pels principals edificis modernistes de la ciutat amb accés a l’interior d’un habitatge situat a la planta noble de la Casa Torrents, també anomenada La Buresa. Es finalitzarà amb un vermut a L'Hotelet, un allotjament turístic situat a la Casa Padró amb unes vistes úniques al Passeig Pere III. Places limitades. Es requereix inscripció prèvia. Organitza: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Assegurances Santasusana
DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
A les 13 h a l’auditori del Conservatori Municipal de Música; “Jo cantar prou cantaria”. Espectacle creat a partir de trobades amb persones grans per recuperar i compartir cançons, rondalles, vivències i records. Entrades: www.firamediterrania.cat. Preu: 6 € anticipada, 10 € a taquilla. Creació i producció: Última vèrtebra. Organitza: Fira Mediterrània
DILLUNS 13 D’OCTUBRE
A les 15.30 h a l’Espai Manresa (c. Caritat, 14); La prevenció de la nostra memòria. Treball d’estimulació cognitiva per mantenir la salut cerebral i prevenir el deteriorament cognitiu. Hi haurà 30 minuts de psicoeducació. Activitat gratuïta. Inscripció: Trucant o enviant un WhatsApp a 93 874 47 40 / 638 612 706. Organitza: Espai Manresa-Fundació Catalunya la Pedrera
DIMARTS 14 D’OCTUBRE
De 10 a 12 h al Centre Cultural el Casino; Com podem fer sentir còmodes a les persones grans LGTBI+? Eines i estratègies". Formació de l’Institut Diversitas per a professionals que treballen amb persones grans, i presentació de la guia per incorporar la perspectiva LGTBI+ a les residències. Cal inscripció prèvia. Organitza: Ajuntament de Manresa
DIMECRES 15 I 22 D’OCTUBRE
De 9 a 13 h al Centre Cultural del Casino; Formació “Em jubilo, i ara què?”. Eines d’autoconeixement per realitzar una bona adaptació al canvi i mantenir una bona salut emocional, física i social. S’abordaran els nous usos del temps i les qüestions econòmiques i jurídiques per fer una bona planificació de l’etapa post laboral. Cal inscripció prèvia. Organitza: Ajuntament de Manresa
DIJOUS 16 D’OCTUBRE
A les 11 h a l’Espai Manresa (c. Caritat, 14); Treballem la memòria amb una passejada per la Manresa modernista. Gratuït i obert a tothom. Inscripció: trucant o enviant un WhatsApp al 93 874 47 40 o bé 638 612 706. Organitza: Espai Manresa-Fundació Catalunya la Pedrera.
A les 18 h a la sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera (pl. Espanya, 2); Taula rodona “Projectes +65”. Personalitats manresanes i bagenques conversen sobre els projectes vitals un cop finalitzada l’etapa laboral. Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal del Bages
DIVENDRES 17 D’OCTUBRE
A les 20 h al Teatre Conservatori; L’Orfeó Manresà canta a la Gent Gran “Una nit d’òpera”. Reserva d’entrades gratuïtes al teatre Kursaal o a Kursaal.cat. Organitza: Associació de Gent Gran Viure i Conviure
DISSABTE 18 D’OCTUBRE
10 h al Santuari de la Salut de Viladordis; Scape room “Viladordis, la Manresa rural”. Activitat intergeneracional per conèixer el valor del patrimoni rural del barri de Viladordis a través de les vivències de les persones grans que hi viuen, gaudint d’un escape room per les diferents cases, recuperant memòries, històries i saviesa local. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Organitza: AV Viladordis
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
A les 18 h al teatre Conservatori; Obra de teatre "ATRAPATS!". Deu personatges coincideixen en una casa per passar-hi un cap de setmana, tots ells convidats per un misteriós i desconegut amfitrió. Entre els convidats, un assassí... Preu: 10 euros. Compra d’entrades a teatre Kursaal o kursaal.cat. Organitza: Associació teatral El teló
DILLUNS 20 D’OCTUBRE
A les 8.30 h a l’Estació d’autobusos de Manresa; SORTIDA CULTURAL A MONTSERRAT. Visita a la nova exposició del Mil·lenari al Museu de Montserrat, dinar, projecció de l’audiovisual “Montserrat portes endins” i visita a una formatgeria. Tornada a les 18 h. Cal inscripció i pagament previ fins el 10 d’octubre. Preu: 20 euros. Organitza: Ajuntament de Manresa i AV SAFA
DIMARTS 21 D’OCTUBRE
A les 17 h a l’Espai de Suport Mémora (c. Carrió, 10); Xerrada sobre “La importància emocional de les relacions socials”, a càrrec del psicòleg Pol Franco. Inscripcions: trucant al 93 875 39 13. Organitza: Espai Suport Mémora Manresa-Bages
DIMECRES 22 D’OCTUBRE
A les 17 h a la Sala Petita del teatre Kursaal; MOSTRA DE TEATRE VEÏNAL. Grups de teatre amateur faran una mostra de les seves obres. Cal recollir entrada gratuïta al teatre Kursaal o www.kursaal.cat. Organitza: FAVM i Ajuntament de Manresa
DIJOUS 23 D’OCTUBRE
De 9.30 a 12.30 h al Centre Històric de Manresa; Les rutes del canvi: Manresa en obres. Ruta per conèixer la transformació de diferents espais del Centre Històric. El recorregut es clourà amb un pica pica per a les persones que hi participin. Cal inscripció prèvia. Organitza: Ajuntament de Manresa
DIVENDRES 24 D’OCTUBRE
A partir de les 10 h al jardí de la residència de la Font dels Capellans; BOTIFARRADA. Venda de tiquets de l’1 al 20 d’octubre. Preu: 3,5 euros. Organitza: Casal de la Gent Gran de la residència de la Font dels Capellans
DISSABTE 25 D’OCTUBRE
A les 11.30 h al casal de la Gent Gran de la Balconada (Pg. Sant Jordi, local comercial 10-11); Festa de la Gent Gran. Actuacions musicals i petit refrigeri. Activitat oberta a persones de totes les edats. Entrada lliure i gratuïta
A les 17 h a l’Espai Jove Joan Amades (c. Sant Blai, 14); Espectacle de playback “Som actius amb el cor jove”. Presentació de la pubilla i l'hereu de l'AV Sagrada Família, amb obsequi per a tothom. Taquilla inversa. Organitza: AV Sagrada Família
DIMECRES 29 D’OCTUBRE
A les 10 h a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino; Taula rodona sobre les cures a la llar a les persones grans. Entrada lliure i gratuïta. Organitza: Ajuntament de Manresa
A les 17 h al restaurant Miami; Alzheimer a l’hora del cafè. Un espai de trobada amb la quotidianitat d’un cafè. Entrada lliure i gratuïta. Organitza: AFABBS
DIVENDRES 31 D’OCTUBRE
A les 10.30 h al Centre Cultural el Casino; Xerrada “Al teu costat fem una llar més segura, prevenció i actuació en cas d’incendi”. A càrrec dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entrada lliure i gratuïta. Organitza: Ajuntament de Manresa
