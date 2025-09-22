Sor Lucía Caram protagonitza el documental "Ucrania, resistència y esperanza", de Movistar Plus+
La pel·lícula documental, que s'estrenarà el 23 d'octubre, vol fer un retrat de les guerres modernes, però també transmetre un missatge d'esperança
Redacció / ACN
Movistar Plus+ estrenarà el pròxim 23 d'octubre 'Ucrania, resistència y esperanza', una pel·lícula documental protagonitzada per la monja manresana Lucía Caram. La producció vol fer un retrat de la brutalitat de les guerres modernes però, al mateix temps, transmetre un missatge d'esperança i solidaritat. El film inclou el testimoni de la ministra de Defensa del govern espanyol, Margarita Robles; així com les trobades de Caram amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el papa Francesc.
El documental comença al convent de Santa Clara de Manresa i es trasllada a Ucraïna per posar el focus en diverses històries que queden fora del focus mediàtic, com per exemple el dia a dia del poble ucraïnès, la vida dels infants sota terra, el dolor de les famílies refugiades o la valentia d'aquells que lluiten sense empunyar cap arma.
Caram ha mobilitzat des de l'inici de la invasió més de 158 ambulàncies, tres hospitals de campanya i tones de medicaments i generadors. També ha ofert refugi i tractament mèdic a gairebé un centenar de ferits i desenes de famílies espanyoles.