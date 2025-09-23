El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
La diòcesi ha recordat a mossèn Gustavo Lombardo que no pot passar per sobre de les actuacions establertes al darrer sínode
El bisbat de Vic ha cridat a l’ordre al rector de la parròquia de la Mercè de la plaça Valldaura de Manresa, Gustavo Lombardo, que s’ha significat pels missatges extremistes que difon a les seves homilies i també per les xarxes socials. Recentment, ha titllat de diabòlic el Correfoc de Manresa. El bisbat que dirigeix Romà Casanova, també ha parlat del tema amb responsables de l’orde religiós de Lombardo, que pertany al polèmic Institut del Verb Encantat.
No ha transcendit el contingut de la conversa, però, tot i això, el vicari general del bisbat de Vic, Josep Maria Riba, ha declarat a Regió7 que «les accions personals del que un pensa no poden passar per sobre de les accions diocesanes».
Les accions oportunes
Regió7 va demanar el parer del bisbat davant les manifestacions extremistes de Lombardo per les xarxes socials, on és molt actiu. Segons el sacerdot, darrere l’avortament, la ideologia de gènere o el moviment LGTB, hi ha «el maligne». El vicari general del bisbat ha assegurat que «quan parlem de l’Església, no parlem de Lombardo». Ha afirmat que «el bisbat ha fet les accions oportunes quan passen coses d’aquestes. S’ha parlat amb l’interessat i amb el seu responsable religiós».
Ha explicat que el bisbat es guia per un pla concret que va sortir de l’assemblea eclesial convocada pel bisbe temps enrere i oberta a tota la comunitat. És l’anomenat sínode diocesà.
Els tres grans eixos que van sortir del sínode i que «les comunitats han de treballar» es resumeixen amb els mots: Creients, Creïbles i Escampar. Creients per «centrar la mirada en Crist». Creïbles és la «línia d’acollida i atenció a les persones, estar atents al clam del món, escoltar i estar oberts al que passa, als nouvinguts i a viure l’hospitalitat». Escampar «per eixamplar el regne de Déu». Segons Riba, «hi ha qui s’hi afegeix més, i hi ha qui s’afegeix menys» a aquests objectius i línies de treball que van sorgir del sínode.
Mala imatge
Davant les queixes de bona part dels grups municipals de l’Ajuntament de Manresa que l’acció de Lombardo dona una mala imatge de Manresa, Riba ha contestat que també de l’Església, i respecte a la influència demoníaca del Correfoc ha assegurat que «jo mai em posaria sota les guspires», però «sentir els coets un tros lluny, veure un castell de focs o com el correfoc passa per sota de casa, és molt bonic». En aquest sentit, ha manifestat que l’Església sempre ha promogut les tradicions i la cultura popular: «només cal recordar els orígens de la Patum», ha dit. La festivitat de Corpus.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va declarar a aquest diari que sol·licitaria una entrevista amb el bisbe (vegeu Regió7 del 19 de setembre). Doncs bé, ja han parlat. Però tampoc ha transcendit res de la conversa.
L’Institut del Verb Encarnat es va establir a la parròquia de la Mercè el 2007, on va agafar el relleu dels frares caputxins. Ja llavors hi va haver crítiques en ser considerada un orde religiós integrista i fanàtic.
Correfoc no, Mostra sí
El sacerdot de Manresa que expandeix el missatge ultraortodox per les xarxes, Gustavo Lombardo de l’Institut del Verb Encantat de la parròquia de la Mercè de plaça Valldaura, ha volgut aclarir que quan va qualificar de demoníac del Correfoc de Manresa es referia concretament a la Mostra que se celebra el dissabte de festa major.
Lombardo, va dir dies enrere que el Correfoc de Manresa era un exemple de la banalització del diable. Aquest missatge va ser transmès en una homilia a principis de mes als feligresos de la parròquia, afegint que qui hi ha darrere de l’avortament i la llibertat per triar el gènere sentit és ni més ni menys que el maligne. L’institut ultraortodox critica la banalització del diable posant com exemple el correfoc, l’avortament i la llibertat per triar el gènere sentit.
En un nou missatge als feligresos, Lombardo els explica ara que «és de públic coneixement el que Regio7 està dient sobre aquest servidor». Considera que «sobre l’avortament i la ideología de gènere no he d’aclarir res perquè estarem d’acord».
Sobre el Correfoc de Manresa manifesta que creu «que s’escau un aclariment: el que jo vaig dir s’adreçava directament a la Mostra del Correfoc», on considera que succeeix més evidentment el que diu un artícle que cita: «Tot i la imatge infernal, els diables del Correfoc no busquen espantar, sinó convidar a la festa a través de la seva energia i la seva dansa hipnòtica amb el foc».
Continua dient que abans es tractava d’una tradició cristiana -es feia en Corpus Christi- i ara s’ha paganitzat i el diable té el protagonisme. Seria el cas de la Patum de Berga que tindria els seus orígens per la festivitat de Corpus.
I afegeix que com li va dir una feligresa: «En si és una festa tradicional entre la lluita del bé i el mal. Però està tan secularitzada que s’ha oblidat el bé i sembla que s’enalteix l’obscuritat».
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa