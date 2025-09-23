Fem Manresa calcula que els grans tenidors tenen més de 400 habitatges buits a la ciutat
Demanarà al ple municipal que s'expropiïn els pisos buits
Redacció
El grup municipal de Fem Manresa calcula que a la ciutat hi ha més de 400 habitatges de grans propietaris que estan buits. Són dades que ha extret de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Considera que s’haurien d’expropiar.
Ho demanarà al ple municipal que s’ha de celebrar aquest dimecres. Fem Manresa instarà l’Ajuntament a reclamar a la Generalitat els recursos econòmics i tècnics necessaris per expropiar els habitatges buits de grans tenidors perquè passin a formar part del parc d’habitatge públic de la ciutat.
Segons Fem Manresa, sense habitatge “és impossible garantir drets fonamentals com la salut, l’educació o la participació plena a la societat”. Assegura que s’ha convertit en una “mercaderia” que ha provocat que “els inversors amb més recursos puguin anar acumulant-ne, que pugin els preus i que la majoria tinguem cada cop més difícil accedir-hi”.
A la moció que es debatrà al ple, Fem Manresa també proposa que les expropiacions es comencin a fer pel Barri Antic i el Centre Històric en general, ja que és on hi ha més habitatges buits i edificis més degradats. També al voltant de la Fàbrica Nova per aturar una possible pujada de preus quan l’edifici es converteixi en un campus universitari.
Fem Manresa recorda que l’any 2021, l’Idescat calculava que a Manresa hi havia 5.495 habitatges buits, i segons el Registre d’Habitatges Buits i Habitatges Ocupats sense Títol Habilitant de l’Agència Catalana d’Habitatges, el 2024 hi havia almenys 481 habitatges buits de grans tenidors.
Segons el grup municipal, l’habitatge ha de complir la seva funció social i no per fer negocis.
