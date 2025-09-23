El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada
La Fiscalia li demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de prop de 3.000 euros
L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 20 d'octubre un acusat d'un delicte de danys, maltractament d'obra i violació de domicili per uns fets que van tenir lloc a Moià l'any 2023. La Fiscalia li demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de prop 3.000 euros per haver accedit per la força al domicili on residia la seva exparella, amb qui tenia una ordre d'allunyament.
Els fets van tenir lloc el 7 de febrer del 2023, el mateix dia que la víctima va comunicar per videotrucada a l'acusat la decisió de finalitzar la seva relació sentimental. L'acusat la va contestar amb insults i, en trobar-se a l'exterior del domicili de la víctima, va començar a donar cops a la persiana del seu pis. Per tal que l'escàndol no despertés als seus familiars, la víctima va sortir al carrer per calmar-lo i va tornar al domicili, deixant l'acusat al carrer.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat va poder accedir a l'interior de l'edifici i, una vegada davant de la porta del domicili, va començar a colpejar-la amb puntades de peu fins que va aconseguir trencar el baldó i accedir a l'interior del pis de la seva exparella. Tot i que ella li va repetir en repetides ocasions que marxés, ell la va agafar pel braç i la va sacsejar. Finalment, va marxar del pis i va tancar la porta de cop, de forma que va quedar malmesa i la noia no va poder sortir del pis quan havia d'anar a treballar. Els desperfectes causats a la porta han estat valorats en 270 euros.
Per aquests fets, la Fiscalia demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de 2.880 euros pels delictes de violació de domicili i danys. A banda, en concepte de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzi l'afectada amb 270 euros pels danys causats a la porta. També demana la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant un temps superior en cinc anys a la pena de presó imposada.
