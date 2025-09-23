Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada

La Fiscalia li demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de prop de 3.000 euros

Una imatge de la façana de l'Audiència de Barcelona

Una imatge de la façana de l'Audiència de Barcelona / L.S.

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 20 d'octubre un acusat d'un delicte de danys, maltractament d'obra i violació de domicili per uns fets que van tenir lloc a Moià l'any 2023. La Fiscalia li demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de prop 3.000 euros per haver accedit per la força al domicili on residia la seva exparella, amb qui tenia una ordre d'allunyament.

Els fets van tenir lloc el 7 de febrer del 2023, el mateix dia que la víctima va comunicar per videotrucada a l'acusat la decisió de finalitzar la seva relació sentimental. L'acusat la va contestar amb insults i, en trobar-se a l'exterior del domicili de la víctima, va començar a donar cops a la persiana del seu pis. Per tal que l'escàndol no despertés als seus familiars, la víctima va sortir al carrer per calmar-lo i va tornar al domicili, deixant l'acusat al carrer.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat va poder accedir a l'interior de l'edifici i, una vegada davant de la porta del domicili, va començar a colpejar-la amb puntades de peu fins que va aconseguir trencar el baldó i accedir a l'interior del pis de la seva exparella. Tot i que ella li va repetir en repetides ocasions que marxés, ell la va agafar pel braç i la va sacsejar. Finalment, va marxar del pis i va tancar la porta de cop, de forma que va quedar malmesa i la noia no va poder sortir del pis quan havia d'anar a treballar. Els desperfectes causats a la porta han estat valorats en 270 euros.

Per aquests fets, la Fiscalia demana tres anys i sis mesos de presó i una multa de 2.880 euros pels delictes de violació de domicili i danys. A banda, en concepte de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzi l'afectada amb 270 euros pels danys causats a la porta. També demana la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant un temps superior en cinc anys a la pena de presó imposada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  2. Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
  3. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  4. Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
  5. Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
  6. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  7. L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona
  8. Confirmen que el segon cos trobat a Sant Quintí de Mediona és el pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua

Els promotors de la central reversible de la Baells preveuen pagar 12 milions d'euros en impostos durant les obres

Els promotors de la central reversible de la Baells preveuen pagar 12 milions d'euros en impostos durant les obres

L’Agència Espanyola de Medicaments nega relació causal entre el paracetamol durant l’embaràs i l’autisme

L’Agència Espanyola de Medicaments nega relació causal entre el paracetamol durant l’embaràs i l’autisme

Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"

Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"

El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada

El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: "La pilota està a la seva teulada"

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: "La pilota està a la seva teulada"

Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera

Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Súria estrenarà la nova biblioteca el mes de maig vinent

Súria estrenarà la nova biblioteca el mes de maig vinent
Tracking Pixel Contents